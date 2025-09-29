به گزارش خبرنگار مهر، داریوش بارانی بیرانوند امروز دوشنبه در جلسه با معاونت اجتماعی سپاه لرستان با انتقاد از وضعیت نامناسب کمپ‌های ماده ۱۶ در خرم‌آباد، اظهار داشت: متأسفانه این کمپ‌ها بین دستگاه‌ها پاس‌کاری می‌شوند و این موضوع موجب چالش‌هایی از جمله آسیب به زیرساخت‌های شهری، روشنایی معابر و افزایش سرقت‌ها می‌شود.

وضعیت اسف‌بار معتادان در معابر عمومی

وی با بیان اینکه شهرداری سهم خود را برای بهبود وضعیت این کمپ‌ها پرداخته است، افزود: اما نتیجه مطلوب حاصل نشده و شاهد وضعیت اسف‌بار معتادان در معابر عمومی هستیم.

شهردار خرم‌آباد با اشاره به کمپ کرامت، گفت: مشکل ما با ماده ۱۶ دقیقاً حول محور حفظ کرامت انسانی است، در این مراکز باید خدماتی در شأن انسان ارائه شود، نه اینکه فردی فقط سم‌زدایی شده و سپس در خیابان رها شود.

بارانی بیرانوند با انتقاد از پیشنهاد تمرکز کمپ‌های ماده ۱۶ بهزیستی در مرکز استان و سپردن بقیه استان به سپاه، گفت: این الگوی موفق سپاه که در استان لرستان به نمونه کشور تبدیل شده، باید در مرکز استان مستقر شود تا بتواند بار اصلی این مسئله را که بیشترین آمار را در کشور داریم، بهتر مدیریت کند.

وی از همه دستگاه‌ها خواست مسئولیت خود را در این زمینه به‌درستی انجام دهند و گفت: ما از سپاه استان درخواست می‌کنیم با انتقال این ظرفیت غنی و الگوبرداری شده به مرکز استان، به حل این معضل کمک کند و شهرداری نیز آماده هرگونه همکاری لازم است.

لزوم ورود جدی دستگاه‌های متولی برای ساماندهی معتادان متجاهر

سجاد کاظمی، رئیس شورای اسلامی شهر خرم‌آباد نیز در این جلسه با بیان انتقادات جدی درباره روند اجرای طرح‌های اجتماعی، بر لزوم عزم جدی دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.

وی با اشاره به موضوع ساماندهی معتادان متجاهر و کمپ ماده ۱۶، اظهار کرد: اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، هیچ اثر مثبتی در سطح شهر نخواهیم دید. صراحتاً اعلام می‌کنم که مدیریت شهری ارتباط خود را قطع خواهد کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر خرم‌آباد با تقدیر از خدمات سپاه و شهرداری، افزود: ما شاهد خدمات ارزشمند سپاه هستیم و مشخص است که پای‌کار هستند، اما در حال حاضر فقط سپاه و شهرداری پای‌کار ایستاده‌اند، درحالی‌که بودجه مورداستفاده از مالیات مردم کل استان تأمین می‌شود.

کاظمی با بیان هشدار جدی به دستگاه‌های متخلف، گفت: این هشدار را به عوامل این وضعیت می‌دهیم که ان‌شاءالله خودشان را ساماندهی کنند، در غیر این صورت با برخورد قاطع مواجه خواهند شد.

وی عنوان کرد: کارگروه ویژه‌ای با حضور دبیر شورا، سازمان فرهنگی، معاونت اجتماعی سپاه و کمیسیون خدمات شهری تشکیل شود. ما به دنبال گزارش و صورت‌جلسه نیستیم، بلکه خروجی عملیاتی می‌خواهیم که مردم نتایج آن را ببینند و از آن حفاظت کنند.

ساماندهی معتادان در کاهش سرقت‌ها تأثیرگذار است

حجت احمدی‌پور، رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر خرم‌آباد نیز در این جلسه بر لزوم همکاری مشترک برای حل معضل کمپ ماده ۱۶ تأکید کرد.

وی با بیان اینکه هدف از این جلسات دستیابی به خروجی عملی است، بیان داشت: شورای اسلامی شهر ماهانه اعتباری را برای مقابله با مواد مخدر و موضوع کمپ ماده ۱۶ مصوب کرده که در اختیار دبیرخانه این حوزه قرار می‌گیرد.

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر خرم‌آباد با اشاره به آثار مثبت جمع‌آوری معتادان متجاهر از سطح شهر، افزود: این اقدام نه‌تنها به زیباسازی و ارتقای مبلمان شهری کمک می‌کند، بلکه موجب کاهش سرقت‌ها و کاهش آسیب‌های اجتماعی برای خانواده‌ها می‌شود.

احمدی‌پور با اشاره به ظرفیت‌های همکاری، افزود: شهرداری می‌تواند در حوزه خدمات شهری، فضای سبز و نگهداری از اماکن مرتبط با این طرح مشارکت کند. وقتی فرد معتاد بهبود یابد و دارای شغل و درآمد شود، حداقل ۵۰ تا ۶۰ درصد از بازگشت به اعتیاد جلوگیری می‌شود.

وی تأکید کرد: ما در شورای شهر کاملاً پای‌کار هستیم و از صفر تا صد این طرح در خدمت مجموعه سپاه خواهیم بود. هرگونه همکاری که لازم باشد، انجام خواهیم داد.

۲۱ ارگانی که همکاری نمی‌کنند

یونس امرایی عضو شورای اسلامی شهر خرم‌آباد نیز با اشاره ویژه به موضوع کمپ ماده ۱۶، اظهار داشت: شهرداری خرم‌آباد در این زمینه عملکردی مثال‌زدنی داشته است. اگرچه بودجه‌ای برای این منظور در نظر گرفته شده، اما متأسفانه ۲۱ ارگان استان هنوز همکاری لازم را ندارند.

وی افزود: ما امیدواریم با همکاری همه‌جانبه و با استفاده از ظرفیت شرکت‌های وابسته به شهرداری و دیگر ارگان‌های ذی‌ربط، بتوانیم مسائل اجتماعی شهر از جمله موضوع کمپ ۱۶ را به بهترین شکل ساماندهی کنیم.

لزوم شناسایی و دستگیری توزیع‌کنندگان مواد مخدر

رضا بیرانوند، عضو دیگر شورای اسلامی شهر خرم‌آباد، اظهار داشت: جمع‌آوری معتادان متجاهر از سطح شهر و محلات حاشیه‌ای از اولویت‌های اصلی است.

وی گفت: این اقدام نه‌تنها جلوه نامناسب شهری را برطرف می‌کند، بلکه نقش مهمی در کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی دارد.

این عضو شورای اسلامی شهر خرم‌آباد، تصریح کرد: شناسایی و دستگیری توزیع‌کنندگان مواد مخدر در محلات کم‌برخوردار، مکمل ضروری برنامه ساماندهی معتادان متجاهر است و در این زمینه نیازمند همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های مربوطه هستیم.

اعلام آمادگی سپاه برای همکاری

سرهنگ احسان جهانبخش، معاون اجتماعی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان نیز در این جلسه با اشاره به اجرای طرح مدیریت آسیب‌های اجتماعی در ۳۶ محله حاشیه‌نشین استان، اظهار داشت: در خرم‌آباد ۱۰ محله تحت پوشش این طرح قرار دارد که با محلات هدف استانداری همخوانی دارد.

معاون اجتماعی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان با بیان جزئیات این طرح، تصریح کرد: مدیران محله از سال ۹۶ تاکنون با مشارکت مردم و نهادهای مختلف، مسائل و مشکلات محلات را از جمله وضعیت معتادان، کوچه‌های خاکی، کمبود روشنایی و کتابخانه رصد می‌کنند.

سرهنگ جهانبخش با اشاره به اجرای موفق طرح ماده ۱۶ در استان، گفت: با همکاری شهرداری و دستگاه‌های مختلف، مرکزی مناسب با حفظ کرامت مددجویان ایجاد شده و تاکنون هزار و ۲۰۰ نفر جمع‌آوری شده‌اند که آمار پاکی در این مرکز بالای ۳۴ درصد است.

وی گفت: اما هدف ما این است که کمپ ماده ۱۶ مرکز استان با سپاه باشد تا بتوانیم اقدامات قابل‌توجهی را در بحث ساماندهی معتادان متجاهر در سطح شهر انجام دهیم.