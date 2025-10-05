کاهش ۷۳ درصدی شرارت و کسب رتبه نخست کشور در کنترل سرقت با تلاش پلیس قم

سردار محمدرضا میرحیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک هفته انتظامی به مردم و نیروهای انتظامی، اظهار کرد: شعار امسال هفته نیروی انتظامی، پلیس مقتدر، مشارکت همگانی و جامعه امن انتخاب شده است، شعاری که به‌درستی بیانگر نقش مردم در شکل‌گیری امنیت پایدار است.

وی با اشاره به جایگاه مردم در تحقق امنیت اجتماعی و نظم عمومی گفت: پلیس جمهوری اسلامی ایران افتخار دارد که مأموریت اصلی‌اش را حفظ نظم، امنیت و صیانت از ارزش‌های انقلاب اسلامی می‌داند و در تمام این مسیر تکیه‌گاه اصلی، مردم عزیز بوده‌اند.

این مقام انتظامی افزود: اگر امروز علی‌رغم توطئه‌ها و طرح‌های استکبار جهانی، امنیت داخلی و عمومی کشور پایدار است، نتیجه همکاری و همراهی مردم مؤمن و انقلابی است که در تمامی مأموریت‌ها حضور فعال و نقش‌آفرین داشته‌اند.

وی با اشاره به ویژگی‌های خاص شهر مقدس قم، تأکید کرد: ولایت‌مداری و سطح بالای اعتقادی مردم قم، در سایه عنایات حضرت معصومه(س)، مسجد مقدس جمکران و حوزه علمیه، پشتوانه‌ای ارزشمند برای مجموعه انتظامی این استان است و دین‌مداری مردم و پایداری آنان بر اصول انقلاب اسلامی، بزرگ‌ترین عامل موفقیت پلیس قم در انجام مأموریت‌ها بوده است.

فرمانده انتظامی استان قم با بیان اینکه دشمنان انقلاب اسلامی همواره در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، اعتقادی و اقتصادی در حال طراحی توطئه‌اند، گفت: با هوشیاری مردم و تلاش نیروهای انتظامی، بخش قابل توجهی از این نقشه‌ها خنثی شده است و امروز وظیفه ما مراقبت از نسل جوان و نوجوان است، چرا که آنان سرمایه اصلی نظام و آینده‌سازان کشورند.

وی با اشاره به مأموریت‌های سخت پلیس در حوزه مقابله با قاچاق و مواد مخدر اظهار کرد: همکاران ما در محورهای مواصلاتی و ورودی‌های استان شبانه‌روز در حال مبارزه با سوداگران مرگ هستند و متأسفانه در این مسیر تعدادی از کارکنان فداکار پلیس قم به شهادت رسیده یا مجروح شده‌اند.

وی با هشدار به افرادی که در مسیر قاچاق کالا و مواد مخدر فعالیت می‌کنند، تصریح کرد: این افراد باید بدانند که با اقدامات خود، منافع ملی را نادیده می‌گیرند و ناخواسته در زمین دشمن علیه ملت خود بازی می‌کنند.

پلیس قم موفق شد رتبه نخست کشور را در کنترل سرقت کسب کند

فرمانده انتظامی استان قم همچنین از همکاری و همراهی دستگاه‌های مختلف امنیتی، قضایی، اطلاعاتی، بسیج و سپاه علی بن ابیطالب(ع) قدردانی کرد و گفت: پلیس قم به لطف حمایت‌های این نهادها و حضور آگاهانه مردم، موفق شد رتبه نخست کشور را در کنترل سرقت کسب کند و در مقابله با باندهای سرقت، قاچاق و شرارت، با اراده‌ای جمعی و عزم جدی عمل کردیم که نتیجه آن کاهش ۷۳ درصدی شرارت در استان بود.

وی ضمن تقدیر از نماینده ولی‌فقیه در استان قم، استاندار و اعضای شورای تأمین استان به خاطر حمایت‌های مؤثرشان از مجموعه انتظامی اظهار کرد: هدایت‌های مراجع عظام تقلید، نصایح دلسوزانه و روشنگری‌های آنان در جلسات مختلف، نقش مهمی در تقویت مسیر مأموریتی ما داشته است.

فرمانده انتظامی قم همچنین از حوزه علمیه، دانشگاه‌ها و نهادهای پژوهشی به دلیل همکاری در ارتقای سطح دانش و حمایت علمی از پلیس تقدیر کرد و گفت: امروز مجموعه انتظامی استان قم با تکیه بر ارزش‌های الهی و تدابیر فرماندهی معظم کل قوا در مسیر تحقق پلیس در تراز انقلاب اسلامی گام برمی‌دارد.

سردار میرحیدری افزود: در سال‌های اخیر با تلاش نهاد عقیدتی و سیاسی نیروی انتظامی، شاهد رشد چشمگیر فعالیت‌های قرآنی و فرهنگی در بین کارکنان هستیم، به‌گونه‌ای که پلیس قم در زمینه حفظ و قرائت قرآن و نهج‌البلاغه در سطح کشور رتبه‌های برتر را کسب کرده است.

فرمانده انتظامی قم از خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان به عنوان پشتوانه معنوی نیروهای انتظامی یاد کرد و گفت: دعای خانواده شهدا و صبر جانبازان، سرمایه ماندگاری و پایداری پلیس در حراست از امنیت و ارزش‌های انقلاب اسلامی است.

وی با قدردانی از خانواده کارکنان نیروی انتظامی قم خاطرنشان کرد: با وجود دشواری مأموریت‌ها و مشکلات معیشتی، همسران و فرزندان کارکنان انتظامی با صبوری و همراهی، پشتوانه بزرگ مأموران هستند و امیدواریم با حمایت مسئولان، بخشی از این مشکلات برطرف شود تا پلیس بتواند مأموریت‌های خود را با انگیزه و توان بیشتری دنبال کند.

فرمانده انتظامی قم ضمن آرزوی توفیق برای همه نیروهای انتظامی کشور، گفت: امید است در سایه دعای خیر مردم و الطاف الهی بتوانیم سربازان شایسته‌ای برای نظام مقدس جمهوری اسلامی باشیم.