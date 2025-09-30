چین میدان مغناطیسی ۷۰۰هزار بار قدرتمندتر از زمین ایجاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، این دستاورد رکورد پیشین میدان مغناطیسی با قدرت ۳۲۳۵۰۰ گوس را می شکند و نشان دهنده پیشرفت چین در حوزه فناوری آهنرباهای پیشرفته است. انستیتو فیزیک پلاسما متعلق به آکادمی علوم چین در هفئی این آهنربا را توسعه داده است. مرکز بینالمللی ابررسانایی کاربردی هفئی، مؤسسه انرژی مرکز ملی جامع علوم هفئی و دانشگاه تسینگهوا در توسعه این آهنربا همکاری کرده اند.
برای مقایسه باید گفت زمین به تنهایی مانند یک آهنربای بزرگ عمل می کند اما یک میدان جئو مغناطیسی با قدرت ۰.۵ گوس می سازد. این بدان معناست که میدان مغناطیسی تازه ایجاد شده ۷۰۰ هزار بار قدرتمندتر از میدان مغناطیسی طبیعی زمین است.
به گفته محققان این دستاورد به تسریع تجاری سازی ابزارهای علمی پیشرفته ابر رسانا کمک می کند. یکی از نمونه های کلیدی این امر طیفسنجهای رزونانس مغناطیسی هستهای (NMR) هستند که به طور گسترده در حوزههایی مانند تصویربرداری پزشکی و تحلیل شیمیایی به کار می روند.
این آهنربا همچنین پشتیبانی فنی حیاتی را برای چند حوزه پیشرفته شامل سیستمهای آهنربای همجوشی، پیشرانه الکترومغناطیسی فضایی، گرمادهی القایی ابررسانا، فناوریهای شناوری مغناطیسی و سیستمهای انتقال برق کارآمد فراهم می کند. هر یک از این حوزهها برای عملکرد موثر به میدانهای مغناطیسی بسیار قوی و پایدار نیاز دارند.
نظر شما