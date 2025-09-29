به گزارش خبرنگار مهر، سید حبیب موسوی، عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران، از آغاز دوره‌های آموزشی ویژه دهیاران و کارکنان دهیاری‌های استان در دانشگاه خوارزمی خبر داد و گفت: این دوره‌ها از ۱۸ شهریور آغاز و تا ۲۲ مهرماه ادامه خواهد داشت.

وی با اعلام این خبر اظهار داشت: به استناد تفاهم‌نامه همکاری آموزشی معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری، برنامه آموزشی مدونی شامل برگزاری دوره‌های آموزشی حضوری و مجازی از طریق دانشگاه خوارزمی پیش‌بینی شده و از ۱۸ شهریورماه سال جاری آغاز شده و تا ۲۲ مهرماه ادامه خواهد داشت.

موسوی افزود: کلاس‌ها بر اساس گروه‌بندی و برنامه زمان‌بندی اعلام‌شده، برای دهیاران، مسئولان امور مالی و فنی دهیاری‌ها برگزار می‌شود و مباحث و سرفصل‌ها بر اساس نیازسنجی انجام‌شده برای هر گروه تعیین شده است.

موسوی با اشاره به جزئیات این برنامه گفت: «در این دوره‌ها، ۳۲ ساعت آموزش حضوری و ۴۴ ساعت غیرحضوری برای دهیاران، ۴۰ ساعت حضوری و ۴۰ ساعت غیرحضوری برای مسئولان مالی و ۳۲ ساعت حضوری و ۳۲ ساعت غیرحضوری برای مسئولان فنی دهیاری‌های استان پیش‌بینی شده که در مجموع ۴۸ هزار و ۲۸۴ نفر-ساعت آموزش برنامه‌ریزی شده است.