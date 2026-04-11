۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۴۶

تقدیر امام جمعه کرمانشاه از آتش‌نشانان

کرمانشاه - نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه از تلاش‌های شبانه‌روزی آتش‌نشانان در خدمت‌رسانی به شهروندان قدردانی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه عصر شنبه در بازدید از سازمان آتش‌نشانی، با حضور در جمع نیروهای این مجموعه از خدمات و تلاش‌های آنان تقدیر کرد.

آیت‌الله غفوری در این دیدار با اشاره به عملکرد آتش‌نشانان در شرایط بحرانی اظهار کرد: خدمات شبانه‌روزی این نیروها به‌ویژه در زمان جنگ و امدادرسانی به شهروندان آسیب‌دیده، شایسته قدردانی است.

وی افزود: آتش‌نشانان با حضور مستمر و بدون وقفه در صحنه‌های مختلف، نقش مهمی در کاهش خسارات و کمک به مردم ایفا کردند.

در ادامه این بازدید، جمعی از پرسنل سازمان آتش‌نشانی نیز به بیان دیدگاه‌ها و مسائل خود پرداختند و گفت‌وگویی صمیمی با نماینده ولی‌فقیه در استان انجام شد.

این بازدید با حضور شهردار کرمانشاه، معاون خدمات شهری شهرداری و رئیس سازمان آتش‌نشانی برگزار شد و بر تداوم حمایت از این مجموعه تأکید شد.

