به گزارش خبرنگار مهر، نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه عصر شنبه در بازدید از سازمان آتشنشانی، با حضور در جمع نیروهای این مجموعه از خدمات و تلاشهای آنان تقدیر کرد.
آیتالله غفوری در این دیدار با اشاره به عملکرد آتشنشانان در شرایط بحرانی اظهار کرد: خدمات شبانهروزی این نیروها بهویژه در زمان جنگ و امدادرسانی به شهروندان آسیبدیده، شایسته قدردانی است.
وی افزود: آتشنشانان با حضور مستمر و بدون وقفه در صحنههای مختلف، نقش مهمی در کاهش خسارات و کمک به مردم ایفا کردند.
در ادامه این بازدید، جمعی از پرسنل سازمان آتشنشانی نیز به بیان دیدگاهها و مسائل خود پرداختند و گفتوگویی صمیمی با نماینده ولیفقیه در استان انجام شد.
این بازدید با حضور شهردار کرمانشاه، معاون خدمات شهری شهرداری و رئیس سازمان آتشنشانی برگزار شد و بر تداوم حمایت از این مجموعه تأکید شد.
نظر شما