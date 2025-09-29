پلمب ۵ حلقه چاه آب غیرمجاز در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، حمید احسانی بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در آب منطقه ای سمنان از پلمب و پر کردن دو حلقه چاه غیرمجاز در منطقه آبخوری سمنان خبر داد و بیان کرد: این عملیات با حضور مأموران یگان حفاظت منابع آب، نیروی انتظامی و نمایندگان دادگستری انجام گرفت.

وی با بیان اینکه حفر چاه غیرمجاز به آبخوان آسیب وارد می‌کند و سبب افت سطح آبخوان می شود، گفت: این اقدام قضایی و حفاظتی در راستای اجرای طرح‌های احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی و با هدف صیانت از حقابه‌های قانونی بهره‌برداران مجاز انجام شده است.

مدیرعامل آب منطقه ای سمنان ضمن بیان اینکه با پر و پلمب این چاه‌ها، سالانه از برداشت حجم قابل توجهی آب غیرمجاز از سفره‌های زیرزمینی جلوگیری می شود، ابراز کرد: برخورد قاطع با متخلفان و پلمب چاه‌های غیرمجاز در دستور کار جدی وزارت نیرو است و این روند بدون اغماض ادامه خواهد یافت.

احسانی همچنین از پلمب سه چاه غیرمجاز طی ده روز اخیر در گرمسار خبر داد و گفت: با پلمب دو چاه غیرمجاز در گرمسار، تعداد چاه های پلمب شده استان سمنان به پنج مورد رسید.

وی با بیان اینکه بر اساس گزارشات مردمی دریافت‌شده در ۱۰ روز اخیر سه حلقه چاه غیرمجاز کشف، شناسایی و مسلوب‌المنفعه شد، ابراز داشت: با هرگونه حفر چاه غیرمجاز برخورد قانونی خواهد شد زیرا آب حق نسل آینده است و نباید برای منافع شخصی و سودجی فردی، این میراث باارزش به خطر بیفتد.

مدیرعامل آب منطقه ای سمنان اعلام کرد: همکاری و گزارش‌دهی شهروندان در شناسایی و کشف این چاه‌های غیرمجاز، نقش مؤثری در حفظ این سرمایه ملی دارد.