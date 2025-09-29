انسداد ۹۸ حلقه چاه غیرمجاز در کرمانشاه با دستور دادستانی

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا کریمی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آسیب جدی چاههای غیرمجاز به منابع آبی استان اظهار کرد: برخورد قاطع با این قبیل تخلفات به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته است. وی افزود: تاکنون تعداد زیادی از چاههای غیرمجاز در سطح استان شناسایی و بخشی از آنها مسلوبالمنفعه شدهاند.
وی تصریح کرد: چاههایی که طی روز گذشته مسدود شدند، همگی مجهز به دستگاههای پمپاژ بودند و به صورت غیرقانونی از منابع آبی زیرزمینی برداشت میکردند. دادستان کرمانشاه افزود: با مسدود شدن این ۹۸ حلقه چاه، حدود ۵/۵ میلیون متر مکعب از منابع آبی زیرزمینی که در معرض برداشتهای غیرمجاز قرار داشت، از دستبرد خارج شد.
کریمی با تاکید بر اینکه دستگاه قضائی استان هیچگونه تخلفی در زمینه برداشت غیرمجاز از منابع آبی را تحمل نخواهد کرد، گفت: برخورد با متخلفان و حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست جزو اولویتهای جدی دادستانی است و اقدامات پیشگیرانه و قضائی در این حوزه به صورت مستمر ادامه خواهد یافت.
وی یادآور شد: مسدودسازی چاههای غیرمجاز بخشی از گامهای اساسی برای مقابله با بحرانهای آبی و حفاظت از منابع حیاتی برای نسلهای آینده به شمار میرود. به گفته دادستان کرمانشاه، با توجه به شرایط اقلیمی و جغرافیایی استان، مدیریت بهینه منابع آب و جلوگیری از هدررفت آن اهمیت ویژهای دارد.
کریمی همچنین خاطرنشان کرد: دادستانی کرمانشاه در همکاری با سایر دستگاههای متولی، به طور مداوم روند شناسایی، برخورد و مسلوبالمنفعه کردن چاههای غیرمجاز را دنبال کرده و با جدیت مانع از تخریب منابع آبی خواهد شد.
