حفر چاه‌های غیرمجاز باغداران، منابع زیرزمینی را تهدید می‌کند

زرندیه- رئیس اداره آب و فاضلاب زرندیه گفت: اکنون روستای ورده این شهرستان با کمبود شدید آب مواجه است، حفر چاه‌های غیرمجاز توسط باغداران به بحرانی جدی تبدیل شده است.

میثم میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت بحرانی آب در روستای ورده از توابع شهرستان زرندیه اظهار کرد: با وجود تلاش‌های صورت گرفته، حفر چاه‌ها تنها تا عمق ۲۰ متر امکان‌پذیر بوده و به سنگ رسیده‌ایم که این موضوع کار را دشوارتر کرده است و به دلیل هزینه‌های بسیار بالا و شرایط زمین‌شناسی منطقه، شاید ادامه کار امکان‌پذیر نباشد، در حال حاضر منتظر نظر و گزارش مهندسان ناظر هستیم تا تصمیمات دیگری اتخاذ شود.

وی افزود: علت اصلی کم‌آبی در این منطقه عدم همکاری باغداران در مدیریت منابع آبی است، متأسفانه هر باغدار به صورت جداگانه اقدام به حفر چاه کرده و به دلیل سطحی بودن سفره‌های آب زیرزمینی نسبت به سایر مناطق، برداشت بی‌رویه آب باعث کاهش شدید منابع آب زیرزمینی شده است.

رئیس اداره آب و فاضلاب زرندیه در خصوص وضعیت تخصیص بودجه پروژه گفت: تخصیص اعتبارات سال جدید از ابتدای مهرماه آغاز می‌شود، اما ممکن است به دلیل فرآیندهای اداری تخصیص بودجه به موقع انجام نگیرد و این امر باعث تأخیر در اجرای پروژه شود.

میرزایی همچنین اظهار کرد: در صورت ارائه راهکارهای فنی و عملیاتی مناسب، محدودیتی برای تخصیص بودجه به این پروژه وجود ندارد و باید اقدامات اساسی و فوری در این زمینه صورت گیرد، چرا که این روستا حدود ۹۰۰ انشعاب آب دارد و استفاده از تانکرهای آب‌رسانی پاسخگوی نیاز ساکنان نیست.

وی تأکید کرد: کمبود آب در روستای ورده تنها یک مشکل محلی نیست بلکه نشانه‌ای از بحران مدیریت منابع آب در مناطق روستایی است که نیازمند توجه و همکاری همه بخش‌ها، از جمله کشاورزان، مسئولان و کارشناسان است.

