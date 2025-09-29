میثم میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت بحرانی آب در روستای ورده از توابع شهرستان زرندیه اظهار کرد: با وجود تلاشهای صورت گرفته، حفر چاهها تنها تا عمق ۲۰ متر امکانپذیر بوده و به سنگ رسیدهایم که این موضوع کار را دشوارتر کرده است و به دلیل هزینههای بسیار بالا و شرایط زمینشناسی منطقه، شاید ادامه کار امکانپذیر نباشد، در حال حاضر منتظر نظر و گزارش مهندسان ناظر هستیم تا تصمیمات دیگری اتخاذ شود.
وی افزود: علت اصلی کمآبی در این منطقه عدم همکاری باغداران در مدیریت منابع آبی است، متأسفانه هر باغدار به صورت جداگانه اقدام به حفر چاه کرده و به دلیل سطحی بودن سفرههای آب زیرزمینی نسبت به سایر مناطق، برداشت بیرویه آب باعث کاهش شدید منابع آب زیرزمینی شده است.
رئیس اداره آب و فاضلاب زرندیه در خصوص وضعیت تخصیص بودجه پروژه گفت: تخصیص اعتبارات سال جدید از ابتدای مهرماه آغاز میشود، اما ممکن است به دلیل فرآیندهای اداری تخصیص بودجه به موقع انجام نگیرد و این امر باعث تأخیر در اجرای پروژه شود.
میرزایی همچنین اظهار کرد: در صورت ارائه راهکارهای فنی و عملیاتی مناسب، محدودیتی برای تخصیص بودجه به این پروژه وجود ندارد و باید اقدامات اساسی و فوری در این زمینه صورت گیرد، چرا که این روستا حدود ۹۰۰ انشعاب آب دارد و استفاده از تانکرهای آبرسانی پاسخگوی نیاز ساکنان نیست.
وی تأکید کرد: کمبود آب در روستای ورده تنها یک مشکل محلی نیست بلکه نشانهای از بحران مدیریت منابع آب در مناطق روستایی است که نیازمند توجه و همکاری همه بخشها، از جمله کشاورزان، مسئولان و کارشناسان است.
