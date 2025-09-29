لغو روادید؛ راهکار تقویت روابط مردمی بین ایران و ازبکستان

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد نیکبین رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و ازبکستان به همراه محمد کعب عمیر، علی کرد و امیرحسین نظری در سفر به تاشکند با رئیس مجلس سنای ازبکستان دیدار کردند؛ این سفر با هدف توسعه روابط پارلمانی و گسترش همکاریهای دو کشور انجام شده است.
جواد نیکبین رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و ازبکستان در این دیدار، با تأکید بر اشتراکات تاریخی و فرهنگی دو ملت گفت: ایران دارای ظرفیتهای گسترده در حوزههای گردشگری، صنایعدستی، علمی و فناوریهای نوین از جمله پزشکی و نانو است و بر اساس گزارش سازمانهای بینالمللی، جزو ۱۰ کشور برتر در این حوزهها به شمار میآید.
وی همچنین با اشاره به احترام مشترک دو ملت به بزرگان فرهنگی همچون ابنسینا، رودکی و حافظ ادامه داد: این اشتراکات تمدنی میتواند روابط ایران و ازبکستان را بیش از پیش نزدیک کند.
رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و ازبکستان اضافه کرد: ایران از مواضع ازبکستان در محکومیت تجاوز علیه جمهوری اسلامی قدردانی میکند و معتقدیم امنیت در منطقه باید توسط کشورهای منطقه تأمین شود.
نیکبین با استقبال از پیشنهاد طرف ازبکی درباره تقویت همکاریهای محلی و استانی، گفت: ایران آماده است این پیشنهاد را در قالب یک نقشه راه مشترک پیگیری کند.
وی همچنین لغو روادید را یکی از راههای تقویت روابط مردمی دانست و افزود: ایران گام خود را در این مسیر برداشته و اکنون انتظار میرود ازبکستان نیز متقابلاً اقدام کند تا زمینه سفرهای بیشتر میان دو ملت فراهم شود.
رئیس مجلس سنای ازبکستان: ظرفیت افزایش مراودات تجاری بین دو کشور وجود دارد
تنزیله ناری بایِوا رئیس مجلس سنای ازبکستان در این دیدار اظهار داشت: همانطور که اطلاع دارید، حجم مراودات تجاری ایران و ازبکستان حدود ۵۰۰ میلیون دلار است، در حالی که ظرفیت لازم برای ارتقاء به ۲ میلیارد دلار نیز وجود دارد و باید همکاریها در این مسیر توسعه یابد.
وی افزود: ازبکستان روابط اقتصادی خوبی با ایران دارد و قدردان همکاریهای جمهوری اسلامی در حوزههای مختلف هستیم.
رئیس مجلس سنای ازبکستان با اشاره به نقش مجالس دو کشور در گسترش همکاریها خاطرنشان کرد: مجلس سنا وظیفه هماهنگی شوراهای مناطق مختلف کشور را برعهده دارد و نمایندگان این مجلس در حاشیه نشستهای بینالمللی با همتایان ایرانی دیدارهایی داشتهاند که میتواند زمینهساز توسعه روابط باشد.
ناری بایِوا همچنین ابراز خرسندی کرد که زنان در ایران و ازبکستان نقش فعالی در پارلمان و عرصههای فرهنگی و اجتماعی دارند.
وی با اشاره به مسئولیت خود در کمیسیونهای شاخصهای بینالمللی و کمیسیون مبارزه با قاچاق انسان، گفت: با توجه به مسئولیتهایم آمادهام نقش مؤثری در تقویت همکاریهای پارلمانی با ایران ایفا کنم.
در پایان، تنزیله ناری بایِوا ضمن مثبت ارزیابی کردن پیشنهاد لغو روادید، گفت: این پیشنهاد را در دستگاههای ذیربط بررسی و پیگیری خواهد کرد.
