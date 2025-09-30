بررسی عملکرد دولت در اجرای قانون برنامه هفتم در نوبت عصر امروز مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف، در جلسه علنی امروز مجلس اعلام کرد که به منظور بررسی گزارش مربوط به عملکرد یک ساله دولت در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، جلسه‌ای از ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰ در صحن مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد.

وی خطاب به نمایندگان، گفت: با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت جلوگیری از طولانی شدن جلسه بیش از ۴ ساعت، پیشنهاد این است که پس از یک تنفس، ادامه جلسه در بعد از ظهر برگزار شود.

گفتنی است در ادامه، با رأی‌گیری از نمایندگان حاضر، پیشنهاد استمرار جلسه علنی امروز و بررسی عملکرد دولت در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه در بعد از ظهر مورد تصویب قرار گرفت.