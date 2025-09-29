تیم امید فولاد دفاع از عنوان قهرمانی را آغاز کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال امید فولاد خوزستان، مدافع عنوان قهرمانی لیگ برتر امید عصر امروز دوشنبه در نخستین دیدار فصل جدید مقابل نفت مسجدسلیمان به میدان رفت و با نتیجه دو بر صفر به پیروزی رسید.

این دیدار که به نوعی دربی خوزستانی‌ها محسوب می‌شد، تا دقایق پایانی با تساوی بدون گل دنبال می‌شد، اما تلاش شاگردان سلحشور در واپسین لحظات بازی نتیجه را تغییر داد.

گل نخست فولاد در دقیقه ۹۵ توسط محمدامین عبدی‌زاده دباغ و روی ارسال دقیق یونس امیر به ثمر رسید. تنها سه دقیقه بعد، علی کلاه‌کج با بهره‌گیری از پاس هادی موسوی، گل دوم را وارد دروازه نفت کرد تا فولاد با سه امتیاز شیرین، فصل را آغاز کند.

فولاد خوزستان در دومین هفته این رقابت‌ها میزبان تیم مس کرمان خواهد بود؛ دیداری که می‌تواند ادامه مسیر تثبیت صدرنشینی برای مدافع عنوان قهرمانی باشد.