مدرسه؛ کانون تحول محله؛ طرح «سلام» در چهارمحال و بختیاری کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجواد حسینی عصر دوشنبه در مراسم افتتاح طرح «سلام» یا سلامت اجتماعی محلهمحور در مدارس استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه مدرسه مقدسترین مکان است، اظهار کرد: مدرسه بالاترین سطح تقاطع ارتباطی میان جامعه و حکومت محسوب میشود یعنی مدرسه به بهترین نحو ممکن میتواند تعاملات بین مردم و دولت را شکل بدهد.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با ذکر اینکه ۱۱۵ مدرسه در پهنه ایران اسلامی گسترده شده است، ادامه داد: مدارس در دورترین مناطق مرزی از جمله نشانهای حکومت هستند که پرچم مقدس جمهوری اسلامی بر فراز آنها افراشته شده و هویت مردم ایران را نشان میدهد.
وی با بیان اینکه مدرسه سازمان، کانون، واحد، عامل و محرک اصلی تحول و توسعه جامعه است، افزود: مدرسه جایی است که همه عوامل تحول را سامان میدهد و معلم و مدیر و وزیر آموزش و پرورش زمانی مییابد که پا در میدان تعلیم و تربیت یعنی مدرسه بگذارند و همه این تشکیلات برای تقویتبخشی مدرسه موجودیت یافتهاند.
مدرسه مانا جامعه مانا را میسازد
حسینی با طرح این پرسش که چرا مدرسه مهم است، افزود: مدرسه جعبه سیاه جامعه است و شک نکنید امروز جامعه ما نتیجه دیروز مدارس و فردای جامعه ما پیامد امروز مدارس ما است؛ مدرسه مانا جامعه مانا و مدرسه میرا، جامعه میرا و رو به مرگ را میسازد.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه اگر مدرسه دچار مرگ شد جامعه نیز رو به مرگ خواهد رفت، افزود: اگر زنگ مدرسه به صدا در نیاید، جامعه زنگ خواهد زد و اگر مدرسه از مهر تا سپهر طنینافکن نشود، جامعه راکد خواهد شد و مستعد بیماری، آسیب، رکود، رخوت، بیانصافی، ناروایی، بیوفایی و … میشود.
حسینی با تأکید بر اینکه مدرسه بهعنوان کانون تحول میتواند کانون تحول محله نیز باشد، اظهار کرد: یکی از جدیترین جوهرههای سند تحول بنیادین این است که مدرسه باید تبدیل به کانون فرهنگی، اجتماعی و تربیتی محله تبدیل شود یعنی محله در مدرسه و مدرسه در محله باید تجلی یابند.
وی تأکید کرد: اگر مدرسه در محله و محله در مدرسه ظهور نیابد و در هم نتند و اگر سند تحول بنیادین بنیانش شکل نگیرد، جامعه روی سعادت را نخواهد دید لذا این آموزه سند تحول بنیادین بهطور جدی در دستور کار ما با همکاری وزارت آموزش و پرورش و وزارت کار قرار گرفته است.
جزییات و اهداف اجرای طرح سلام در مدارس
حسینی با یادآوری اینکه مدیر مدرسه کلید مدیریت جامعه ایران است، اظهار کرد: مدیر مدرسه جانشین همه نداشتهها از نداشتن معلم تا نداشتن کلاس، محوطه، هوشمندسازی و … است و ما با محوریت مدیر مدرسه قصد داریم اول، مدرسه را آباد کنیم.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به آغاز اجرای طرح سلام در مدارس چهارمحال و بختیاری، افزود: نتایج و آوردههای این طرح در درجه نخست دانشآموزان مدرسه، اولیا و معلمان را تحت پوشش قرار میدهد.
حسینی بیان کرد: بر اساس این طرح همچنین، نیروهای بازنشسته بعدازظهرها در مدرسه حضور مییابند و برای دانشآموزان قصه گویی دارند و تمام توان و دانش و مهارت خود را به نسل جدید انتقال خواهند داد، ضمن اینکه این بازنشستگان با این برنامهها در مدارس، اوقات فراغت خود را در کنار نسل جدید به خوبی سپری میکنند.
وی تصریح کرد: غربالگری، استعدادیابی، آموزش و مهارتافزایی دانشآموزان از دیگر بخشهای طرح سلام است و توانمندسازی مبتنی بر جامعه از کانون مدرسه نیز در دستور کار مدارس تحت پوشش این طرح در محلات قرار میگیرد.
حسینی در پایان گفت: استقرار باشگاه کارآفرینان جوان، غربالگری رایگان چشم اهالی محله، برپایی تعاونی محلهمحور، افتتاح حساب امید محله و مدرسه برای اعطای وام به اهالی محل از گامهای اولیه برای تبدیل مدرسه به کانون فعالیتهای محله است و همه تشکلها و خیریهها بتدریج میتوانند به این کانون بپیوندند.
نظر شما