شاهکویی: گیلان آماده میزبانی از سی‌ و دومین اجلاسیه سراسری نماز است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین شاهکویی عصر دوشنبه در نشست کمیته ارزشیابی اجلاس ملی نماز با اشاره به آمادگی کامل حوزه فناوری اطلاعات برای پشتیبانی از اجلاسیه اظهار کرد: در این بخش هیچ مشکلی وجود ندارد. آنچه اهمیت دارد، مشخص شدن اهداف ارزشیابی و پیگیری دقیق مصوبات کمیتهها است.
وی ادامه داد: کارشناسان اقامه نماز در دستگاههای اجرایی باید بهعنوان نمایندگان کمیته ارزشیابی در سایر کمیتههای مرتبط حضور فعال داشته باشند تا اجرای مصوبات بهطور کامل پیگیری شود.
شاهکویی با تأکید بر ضرورت مطالعه دقیق شرح وظایف کمیته ارزشیابی توسط اعضای منصوبشده خاطرنشان کرد: ارائه بهموقع گزارش تشکیل کمیتهها و ارسال مصوبات به معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری از وظایف اصلی است و تأخیر در این زمینه پذیرفتنی نیست.
وی تصریح کرد: رعایت این الزامات علاوه بر تسریع روند اجرایی، زمینهساز افزایش کیفیت برگزاری اجلاسیه سراسری نماز خواهد بود.
گفتنی است؛ کمیتههای تخصصی این اجلاسیه با هدف انسجام بخشی به امور اجرایی و محتوایی تشکیل شدهاند که در میان آنها، کمیته ارزشیابی نقشی کلیدی در پیگیری مصوبات و نظارت بر روند اجرای برنامهها ایفا میکند.
