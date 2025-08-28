نماز یک هدایت فطری؛ حلاوت عبادت به دانش آموزان چشانده شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی پیش از ظهر پنجشنبه در ششمین اجلاسیه نماز دانش آموزی کشور در مجموعه کلاهدوز سمنان، با اشاره به اهمیت نماز به خصوص در مدارس، تاکید کرد: آموزش و پرورش نقش کلیدی در شکل گیری شخصیت آینده سازان ایران اسلامی دارد و باید به مقوله تبیین اهمیت نماز برای نوجوانان اهتمام ویژه ای داشته باشد.

وی با بیان اینکه جوان ما باید با نماز و فواید آن آشنا شود، افزود: عبادت یک نیاز فطری برای هدایت انسان است و نه صرفاً یک تکلیف عبادی و اسلامی لذا اهمیت آن کافی است برای نوجوان دانش آموز ما تبیین شود تا از شیرینی آن بهره بگیرد.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان نماز را یک هدایت فطری انسان به سمت سعادت دانست و گفت: آموزش و پرورش با اجرای برنامه‌های تبیینی باید حلاوت عبادت را به دانش آموزان بچشاند.

مطیعی با بیان اینکه اقدامات خوبی در حوزه ترویج نماز در مدارس کشورمان و طبیعتاً استان سمنان در دست اجرا است که ارزشمند و قابل تقدیر است، ابراز کرد: در کنار این برنامه‌ها باید تلاش کرد تا دانش آموزان را با نماز آشنا کرد تا در مسیر الهی و فطرت شأن حرکت کنند.

وی با اشاره به اهمیت عبادت و نماز در دین مبین اسلام افزود: خداوند در قرآن کریم می‌فرمایند انسان و جن را نیافریدیم مگر برای عبادت و این نشان از اهمیت عبادت و نماز در دین اسلام دارد.

امام جمعه سمنان با بیان اینکه کمال در عبادت اتفاق می‌افتد، گفت: اجلاسیه نماز و برنامه‌هایی از این دست به نوعی پاسخ به نیازهای فطری دانش آموزان است و از این بابت اهمیت ویژه ای دارد.