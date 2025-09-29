  1. استانها
۷ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۲۶

شعر عباس کی‌قبادی در شب شعر «حکیم نگار» طنین‌انداز شد

شعر عباس کی‌قبادی در شب شعر «حکیم نگار» طنین‌انداز شد

اصفهان - عباس کی‌قبادی، شاعر معاصر، در آیین شب شعر «حکیم نگار» کنار مزار استاد فرشچیان، رباعی‌ای سرود که با تصاویر خیال‌انگیز، ستایشگر هنر او بود.

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دوشنبه، همزمان با چهلمین روز درگذشت استاد محمود فرشچیان، آیین شب شعر «حکیم نگار» با حضور جمعی از شاعران برجسته کشوری در جوار مزار این هنرمند نامدار، در مقبره صائب تبریزی برگزار شد. در این برنامه، عباس کی‌قبادی، شاعر معاصر، رباعی‌ای در ستایش مقام والای استاد فرشچیان قرائت کرد که با مضامین خیال‌انگیز و پرشکوه، جلوه‌ای شاعرانه به مراسم بخشید. در این شعر، هنر استاد فرشچیان همچون نوری دانسته شد که بر پرده هستی طرحی تازه می‌پاشد؛ نوری که از «حوض ماه» تا «شط شب» می‌چکد و جان خسته خاک را، به امید آفتاب پیوند می‌زند. این سروده با تحسین حاضران روبه‌رو شد و بر شکوه مراسم بزرگداشت، افزود.

