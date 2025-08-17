به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمیدرضا حبیبی یکشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت کابل در سطح شهرستان کنگان، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان کنگان افزود: مأموران دایره تجسس کلانتری ۱۱ حسین آباد و پلیس آگاهی با بررسی شیوه و شگرد سرقت‌های انجام شده و مراقبت چند روزه، موفق به شناسایی باند پنج نفری سارق شده که پس از هماهنگی قضائی در چندین عملیات منسجم موفق به دستگیری آنان شدند.

وی ادامه داد: متهمان در بازجویی تخصصی، به ۱۱ فقره سرقت سیم کابل و برق اعتراف و پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان کنگان در پایان از مردم خواست ضمن توجه به هشدارهای پلیس، هرگونه مورد مشکوک را بلافاصله به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.