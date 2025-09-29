به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار عصر دوشنبه در حاشیه بازدید از بازار و اصناف ضمن گفت‌وگو با فروشندگان و مردم، بر لزوم نظارت مؤثر بر روند قیمت‌گذاری، تأمین کالاهای اساسی و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان تأکید کرد.

فرماندار شهرستان عسلویه خواستار هماهنگی و تلاش بیشتر دستگاه‌های مسئول برای مدیریت بهتر بازار و ایجاد ثبات نسبی در تأمین نیازهای عمومی مردم شد.

این بازدید با هدف بررسی نحوه خدمات‌رسانی، نظارت بر قیمت‌ها و گفت‌وگوی مستقیم با مردم و اصناف صورت گرفت.

در این برنامه، معاون عمرانی، رؤسای جهاد کشاورزی، شبکه بهداشت، اتاق اصناف، اداره صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی نیز حضور داشتند.