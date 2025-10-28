فرماندار عسلویه: ایجاد شهرک صنعتی به توسعه شهرستان کمک می کند

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار ظهر سه شنبه در مراسم تکریم و معارفه رئیس اداره صمت شهرستان عسلویه، وزارت صمت را یکی از وزارت خانه‌های کلیدی دولت دانست و گفت: دولت نگاه ویژه ای به این وزارت خانه دارد چون رسالت سازمانی گسترده‌ای بر دوش دارد و مستقیماً بر زندگی، فعالیت و معیشت مردم تأثیر دارد.

وی افزود شعار دولت وفاق تنها یک شعار نیست یک اصل راهبردی است که مبنای آن وحدت و همگرایی است و برآیند آن رضایت مردم است مدیران در این دولت باید در بین مردم باشند هرچه بیشتر در بین مردم حضور یتبند تصمیم سازی و تصمیم گیری بهتری دارند.

پاسالار افزود: شرایط بازار بر زندگی و معیشت مردم تأثیر دارد باید برای بازار تصمیم سازی و تصمیم گیری درستی انجام شود و نظارت و کنترل بیشتر باشد.

وی اضافه کرد: در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه هم‌دولت بازار را خوب مدیریت کرد و کارنامه درخشانی در این زمینه دارد مدیران شهرستان هم در زمان جنگ در حالی که شوک ناگهانی بر بازار وارد شد و به دلیل وجود اکثریت کسبه غیربومی بازار عملاً تعطیل شد مدیریت شهرستان خوب عمل کرد در شرایط پیش رو هم تلاش خواهیم کرد که نظارت و اثرات خوبی بر بازار داشته باشیم.

فرماندار عسلویه افزود: شهرستان عسلویه دارای شرایط خاص و شهرستانی راهبردی است و در ابعاد گوناگون یکی از ارکان و اضلاع اقتصاد کشور است.

وی بیان کرد: این شهرستان هم در حوزه بازرگانی داخلی و هم خارجی مهم است، صادرات محصولات پتروشیمی و صنعتی و واردات کالاهای ملوانی در اینجا رونق دارد و نقش اداره صمت در این زمینه مهم و اثر گذار است.

فرماندار عسلویه بیان کرد: یکی از انتظارات مهم ما از صمت تصویب و ایجاد شهرک صنعتی و توسعه صنایع پایین دستی است صنایع پایین دستی به عنوان صنایع ارز آفرین هم به توسعه صنعتی وهم به اشتغال پایدار در شهرستان کمک می‌کند جذب سرمایه گذار برای این بخش نیز از مأموریت‌های مهم اداره صمت است.

فرماندار عسلویه با قدردانی زحمات و تلاش غلامپور رئیس اداره صنعت و معدن شهرستان ایشان را مدیری جوان و کارآمد دانست که همراهی و همکاری خوبی با مدیریت شهرستان داشتند و جز مدیران خوب و آینده دار دانست که در حوزه مسئولیت خود موفق بودند.

در پایان این نشست توسط نصرالله کشاورز مدیرکل صنعت معدن تجارت استان بوشهر و فرماندار عسلویه از خدمات ۶ ساله حسین غلامپور در اداره صنعت و معدن شهرستان تقدیر و تجلیل شد و امین نیکنام به عنوان سرپرست اداره صنعت و معدن عسلویه معرفی شد.