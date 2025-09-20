  1. استانها
۱۰۰۰ برنامه هفته دفاع مقدس در استان بوشهر برگزار می‌شود

بوشهر- فرمانده سپاه امام صادق علیه‌السلام استان بوشهر گفت: بیش از هزار برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس در استان بوشهر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید خرمدل صبح شنبه در نشست با خبرنگاران با گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: هزار و ۹ برنامه به مناسبت هفته گرامیداشت دفاع مقدس در استان بوشهر برگزار می‌شود.

وی شعار هفته دفاع مقدس را «ما فاتحان قله‌ایم» عنوان کرد و ادامه داد: برنامه‌های هفته دفاع مقدس از ۳۱ شهریور تا هفتم مهرماه برگزار می‌شود که در مجموع ۹ برنامه شاخص استانی را در این هفته داریم.

فرمانده سپاه امام صادق علیه‌السلام استان بوشهر افزود: از برنامه‌های هفته دفاع مقدس می‌توان به تجلیل از رزمندگان استان بوشهر اشاره کرد که تعدادی در این هفته تجلیل می‌شوند و تا پایان سال ۱۸ هزار نفر از رزمندگان استان مورد تجلیل قرار می‌گیرند.

وی از برگزاری همایش تجلیل از پیشکسوتان کار و تولید، همایش بصیرتی و تبیین جلوه‌های دفاع مقدس خبر داد و بیان کرد: برترین‌های علمی استان بوشهر به مناسبت هفته دفاع مقدس تجلیل می‌شوند.

سردار خرمدل خاطرنشان کرد: برگزاری مراسم شب‌های شیدایی، عطرافشانی قبور شهدا، حضور همکاران در نماز جمعه، برگزاری مراسم روز سرباز و رژه بسیجیان از دیگر برنامه‌های هفته دفاع مقدس است.

نقش اصحاب رسانه در جنگ شناختی

فرمانده سپاه امام صادق علیه‌السلام استان بوشهر با اشاره به شرایط فعلی کشور بیان کرد: اکنون درگیر جنگ شناختی به صورت تو در تو هستیم که نیاز است برای مقابله با این جنگ نیز اماده باشیم.

وی تغییر باورها و اراده‌ها و کنترل افکار عمومی را از مهمترین برنامه‌های دشمن در جنگ شناختی دانست و اضافه کرد: دشمن در این جنگ با قلب واقعیت، تحریف روایت‌ها و دوقطبی‌سازی و ایجاد اختلاف بین اقوام، مذاهب و گروه‌های سیاسی دنبال وارونه‌نمایی، تفرقه‌افکنی و تکه تکه کردن ایران است.

سردار خرمدل اصحاب رسانه را سربازان اصلی در جنگ نوین دانست و ادامه داد: دشمن با اتشار اطلاعات و اخبار نادرست و تولید شایعه در مسیر استعمار نو حرکت می‌کند که باید با آگاهی‌بخشی به جامعه ترفندهای دشمن را خنثی کنیم.

وی اسنپ بک را تلاش دشمن برای ایجاد جو روانی و فشار مضاعف بر مردم دانست و بیان کرد: مسیر سختی داریم ولی با استقامت و مقاومت قطعاً وعده الهی و پیروزی ما نزدیک خواهد بود.

