به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید خرمدل صبح شنبه در نشست با خبرنگاران با گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: هزار و ۹ برنامه به مناسبت هفته گرامیداشت دفاع مقدس در استان بوشهر برگزار می‌شود.

وی شعار هفته دفاع مقدس را «ما فاتحان قله‌ایم» عنوان کرد و ادامه داد: برنامه‌های هفته دفاع مقدس از ۳۱ شهریور تا هفتم مهرماه برگزار می‌شود که در مجموع ۹ برنامه شاخص استانی را در این هفته داریم.

فرمانده سپاه امام صادق علیه‌السلام استان بوشهر افزود: از برنامه‌های هفته دفاع مقدس می‌توان به تجلیل از رزمندگان استان بوشهر اشاره کرد که تعدادی در این هفته تجلیل می‌شوند و تا پایان سال ۱۸ هزار نفر از رزمندگان استان مورد تجلیل قرار می‌گیرند.

وی از برگزاری همایش تجلیل از پیشکسوتان کار و تولید، همایش بصیرتی و تبیین جلوه‌های دفاع مقدس خبر داد و بیان کرد: برترین‌های علمی استان بوشهر به مناسبت هفته دفاع مقدس تجلیل می‌شوند.

سردار خرمدل خاطرنشان کرد: برگزاری مراسم شب‌های شیدایی، عطرافشانی قبور شهدا، حضور همکاران در نماز جمعه، برگزاری مراسم روز سرباز و رژه بسیجیان از دیگر برنامه‌های هفته دفاع مقدس است.

نقش اصحاب رسانه در جنگ شناختی

فرمانده سپاه امام صادق علیه‌السلام استان بوشهر با اشاره به شرایط فعلی کشور بیان کرد: اکنون درگیر جنگ شناختی به صورت تو در تو هستیم که نیاز است برای مقابله با این جنگ نیز اماده باشیم.

وی تغییر باورها و اراده‌ها و کنترل افکار عمومی را از مهمترین برنامه‌های دشمن در جنگ شناختی دانست و اضافه کرد: دشمن در این جنگ با قلب واقعیت، تحریف روایت‌ها و دوقطبی‌سازی و ایجاد اختلاف بین اقوام، مذاهب و گروه‌های سیاسی دنبال وارونه‌نمایی، تفرقه‌افکنی و تکه تکه کردن ایران است.

سردار خرمدل اصحاب رسانه را سربازان اصلی در جنگ نوین دانست و ادامه داد: دشمن با اتشار اطلاعات و اخبار نادرست و تولید شایعه در مسیر استعمار نو حرکت می‌کند که باید با آگاهی‌بخشی به جامعه ترفندهای دشمن را خنثی کنیم.

وی اسنپ بک را تلاش دشمن برای ایجاد جو روانی و فشار مضاعف بر مردم دانست و بیان کرد: مسیر سختی داریم ولی با استقامت و مقاومت قطعاً وعده الهی و پیروزی ما نزدیک خواهد بود.