به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید خرمدل ظهر سه شنبه در همایش تبیین نقش سنگرسازان بی سنگر ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: ما به آن مقطع از انقلاب بخاطر حماسه آفرینی‌های جوانان افتخار کرده و می‌بالیم.

فرمانده سپاه امام صادق علیه السلام استان بوشهر با اشاره به اینکه مبنای انقلاب خواسته و همراهی مردم در تمام زمینه‌ها است، افزود: اگر در جنگ اخیر مردم همراهی نمی‌کردند سرنوشت معلوم نبود چه سرانجامی داشت.

وی با تأکید بر اینکه حساب و کتاب دشمن روی مردم اشتباه بود، افزود: دشمن شناخت خوبی روی مردم ندارد.

فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر با بیان اینکه مردم در جنگ اخیر همانند هشت سال دفاع مقدس به خوبی با انقلاب و نظام و ولایت همراهی کرد، گفت: مردم در جنگ ۱۲ روزه دشمنان را به خوبی پس زدند و آنها را ناامید کردند.

وی با اشاره به اینکه ایران عزیز در جنگ اخیر هیچ حامی و یاور دنیایی نداشت و خاطرنشان کرد: در هشت سال دفاع مقدس هم ما حامی و یاوری نداشتیم و تنها حامی ما خدا و امام زمان بود.

سردار خرمدل با اشاره به فعالیت‌های جهاد سازندگی در هشت سال دفاع مقدس، گفت: جهاد کشاورزی علاوه بر فعالیت‌هایی در عرصه‌های برق، آب و عمرانی در عرصه‌های فرهنگی نیز به خوبی فعالیت داشت.

وی با تأکید بر اینکه گمگشته سیستم اداری ما حرکت‌های دفاع مقدسی هست و ما از این نگاه در سیستم اداری دور شده‌ایم، بیان کرد: ما با وجود جوانان و پیشکسوتان دفاع مقدس گرانسنگ و تفکر دفاع مقدس می‌توان خدمت رسانی به مردم را روان و آسان کرد.