مقاومت ايران در دوران جنگ منجر به بيداری اسلامی در منطقه شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی روحانی ظهر جمعه در سخنان پیش از خطبه نماز جمعه همدان با بیان اینکه هفته دفاع مقدس قصه غربت بچه‌هایی است که با دست خالی و با دلهای آسمانی به جنگ با دشمن رفتند، اظهار داشت: رزمندگان مخلص ما با فرمان امام خمینی(ره) به خط مقدم جبهه رفتند و در مقابل دشمن با تمام وجود ایستادگی کردند و هشت سال هر آنچه داشتند را به دست گرفتند و مقاومت کردند.

وی افزود: در طول هشت سال دفاع مقدس شاهد جنگی نابرابر و تحمیلی بودیم که در واقعیت، جنگ دنیای غرب با ایران بود و در این مدت ابتکار و خلاقیت جوانانی از نسل خورشید را شاهد بودیم.

فرمانده دوران دفاع مقدس با بیان اینکه تا سال ۱۳۶۶ جنگ ادامه پیدا کرد تا جایی که بر اساس تغییرات مختلف در منطقه موازنه جنگ بهم خورد، گفت: خرداد ۶۷ سرعت تغییر و تحول در روند جنگ به قدری بود که هر لحظه اتفاق جدیدی رخ می داد.

روحانی با اشاره به صدور قطعنامه ۵۹۸ بیان کرد: در نهایت نیروهای مسلح ایران مردانه ایستادند و این مقاومت و ایستادگی آنان برگ زرینی بود که تاریخ کشور را رقم زد.

وی با بیان اینکه بعد از این وقایع همچنان شاهد وقایع مختلفی بودیم که در این بین آمریکا نیز کودتاهای مختلفی علیه ایران انجام داد که به سرانجام نرسید، ادامه داد: با وجودیکه جنگ در طول هشت سال دفاع مقدس به ما تحمیل شده بود، اما جوانان از آن به عنوان فرصت استفاده کردند.

روحانی با بیان اینکه آمریکا با تشکیلات نظامی خود منطقه را به پادگان نظامی تبدیل کرده و ایران را از این کار منع می کند، گفت: آمریکا سیاست حمایت بی چون و چرایی از اسراییل دارد و اسراییل با نغز حقوق بشر و سواستفاده از این شعار، تنها مدعی حقوق بشر است.

وی ادامه داد: آمریکایی‌ها از همان ابتدا با پیروزی انقلاب اسلامی مخالفت کردند و منافع مشروع ایران را، بجز دیپلماسی اخیری که در مذاکرات ۱+۵ اتفاق افتاد به رسمیت نشناختند که امیدواریم بتوانیم به یاری خدا از این مرحله عبور کنیم.

فرمانده دوران دفاع مقدس افزود: در طول جنگ تحمیلی تمامی نیروهای ارتش، سپاه و بسیج باهم متحد شدند و به نام ارتش سپاه اسلام در مقابل دشمن ایستادند و توانستیم از جنگ عبور کنیم.

روحانی عنوان کرد: مقاومت ایران در دوران جنگ، سرنوشت کشور اسلامی را تغییر داد و بیداری اسلامی را همراه خود به بار آورد و سبب شد تا نیروهای جهادی و بسیجی در کشور‌های اسلامی متحد شوند.

وی همچنین گفت: سر تعظیم فرو آوردن کشورهای مختلف در مقابل ایران نتیجه مقاومت ملت ایران در طول هشت سال دفاع مقدس است.