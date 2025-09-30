به گزارش خبرگزاری مهر احمد نفیسی در نشست شورای سالمندان استان، با قدردانی از تلاش‌های بهزیستی، سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی در حمایت از سالمندان، اظهار کرد: افزایش امید به زندگی و رشد طول عمر نشانه‌ای از پیشرفت کشور در حوزه‌های سلامت و رفاه عمومی است؛ اگرچه این روند جمعیت سالمندان را بیشتر کرده اما فرصتی ارزشمند برای استفاده از تجارب گرانسنگ آنان در مسیر توسعه اجتماعی و فرهنگی به‌شمار می‌رود.

وی بیان کرد: امروز سالمندان سرمایه‌های اجتماعی ما هستند و توجه به ابعاد مختلف زندگی آنان از سلامت جسمی و روانی تا مسائل اجتماعی و فرهنگی، مسئولیتی همگانی است؛ خانواده‌ها، نهادهای حمایتی و دستگاه‌های اجرایی باید در کنار هم کار کنند تا سالمندان با آرامش، نشاط و امید بیشتری زندگی کنند.

نفیسی اجرای طرح «مهر و گفت وگو» را اقدامی مهم در همین راستا دانست و گفت: این طرح با هدف ارتقای سلامت روانی، جسمی و اجتماعی سالمندان طراحی شده و از طریق ظرفیت‌های محلی، در محلات مختلف استان به اجرا درخواهد آمد؛ رویکرد اصلی طرح، تقویت تعاملات بین‌نسلی و کاهش انزوای سالمندان از طریق ایجاد ارتباطات مثبت است.

وی با اشاره به اهمیت سلامت روانی سالمندان خاطرنشان کرد: اضطراب، تنهایی و افسردگی از چالش‌هایی است که بسیاری از سالمندان تجربه می‌کنند اما با فراهم کردن فضاهای جمعی، ایجاد پاتوق‌های فرهنگی و هنری و حمایت از فعالیت‌های اجتماعی، می‌توان این چالش‌ها را به فرصت‌های تازه‌ای برای ارتباط و حضور فعال سالمندان در جامعه تبدیل کرد.

قائم‌مقام استاندار هرمزگان اظهار کرد: ایجاد خانه‌های سالمندی روزانه، که در آن سالمندان بخشی از روز را در محیطی امن و همراه با خدمات بهداشتی و رفاهی سپری کنند، می‌تواند الگوی موفقی برای استان باشد. این شیوه علاوه بر حفظ ارتباط سالمند با خانواده، احساس امنیت و آرامش بیشتری به آنان هدیه می‌دهد.

نفیسی همچنین به جنبه معنوی و فرهنگی سالمندی اشاره کرد و افزود: افراد در این دوره بیش از هر زمان دیگری به ارزش‌های معنوی و ارتباطات اجتماعی اهمیت می‌دهند. تقویت حضور سالمندان در فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی، نه تنها به سلامت روحی آن‌ها کمک می‌کند بلکه الگویی مثبت برای نسل جوان نیز خواهد بود.

وی با تاکید بر لزوم همکاری همه دستگاه‌ها گفت: سالمندی تجربه‌ای مشترک است که دیر یا زود همه خانواده‌ها با آن روبه‌رو خواهند شد؛ بنابراین توجه به کرامت سالمندان و فراهم کردن شرایط زندگی شایسته برای آنان، نه فقط یک وظیفه اداری بلکه رسالتی انسانی و اجتماعی است.

نفیسی تصریح کرد: با اجرای طرح‌های نوآورانه همچون «مهر و گفت‌وگو» و با تکیه بر ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی استان، می‌توان دوران سالمندی را به فصلی از نشاط، آرامش و بهره‌مندی از تجربیات ارزشمند سالمندان تبدیل کرد.