فریبرز ایمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کودکان سرمایه‌های ملی و آینده‌سازان ایران اسلامی هستند و همه ما مسئولیم با مراقبت، آموزش و توجه ویژه، دنیایی ایمن‌تر و شادتر برای آنان فراهم کنیم.

وی افزود: هفته ملی کودک، فرصتی مغتنم برای یادآوری جایگاه والای کودکی و لزوم توجه به نیازها، استعدادها و حقوق کودکان است. امسال این هفته با شعار «کودکان، حال خوش زندگی» برگزار می‌شود و در راستای ارتقای سلامت جسمی، روانی و اجتماعی کودکان، برنامه‌های متنوعی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه‌ها اجرا خواهد شد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در ادامه به اهداف برگزاری این هفته اشاره کرد و گفت: ارتقای آگاهی جامعه در زمینه حقوق و سلامت کودکان، جلب مشارکت دانشگاه‌ها، دانشجویان و اعضای هیئت علمی در فعالیت‌های فرهنگی و سلامت‌محور، افزایش توجه به موضوع سلامت جسمی، روانی و اجتماعی کودکان در سیاستگذاری‌های بهداشتی و ایجاد بستر مناسب برای مشارکت خانواده‌ها و نهادهای اجتماعی در حمایت از کودکان از جمله محورهای اصلی این برنامه‌هاست.

ایمانی در پایان تأکید کرد: توجه به سلامت و رفاه کودکان، تضمین‌کننده آینده‌ای روشن برای جامعه است و لازم است تمام نهادهای فرهنگی، آموزشی و اجتماعی در این مسیر نقش فعال‌تری ایفا کنند.