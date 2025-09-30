به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورک‌تایمز در گزارش مدعی شد که دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا پس از توافق با تهران، حدود ۱۰۰ ایرانی را به این کشور بازمی‌گرداند.

نیویورک‌تایمز به نقل از دو مقام ارشد ایرانی دخیل در مذاکرات و یک مقام آمریکایی آگاه به برنامه‌ریزی‌ها مدعی اخراج این افراد شده است.

این رسانه به نقل از مقامات ایرانی اضافه کرد که یک پرواز چارتر آمریکایی دوشنبه‌شب از لوئیزیانا حرکت کرده و احتمالاً امروز از طریق قطر وارد ایران می‌شود.

به گفته مقامات ایرانی، درخواست پناهندگی اکثر سرنشینان این پرواز رد شده یا هنوز در دادگاه پناهندگی حاضر نشده بودند.

رویترز با انتشار گزارش نیویورک‌تایمز نوشت که کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا به تماس‌هایش برای اظهارنظر درباره این گزارش هنوز پاسخی نداده‌اند.

به نوشته نیویورک‌تایمز، این اقدام، یکی از سخت‌گیرانه‌ترین تلاش‌های دولت ترامپ برای اخراج مهاجران است.