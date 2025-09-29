حشمت عزیزان در گفتگ با خبرنگار مهر از پیشبینی برداشت بیش از ۴۰۰ تن خرما از نخلستانهای شهرستان مهران در سال زراعی جدید خبر داد.
وی بیان کرد: بیشترین ارقام در این شهرستان زاهدی و استعمران هستند و اکثر محصول به دیگر شهرستانها صادر میشود.
عزیزان با بیان اینکه خاک این منطقه بدون استفاده از کود شیمیایی قوت گرفته و محصولی مرغوب تولید میکند، اضافه کرد: چیدن این دانههای شیرین سختیهای خودش را دارد؛ این کار نیازمند زحمت و حضور بالای نخل است و باید رونق بیشتری به آن دهیم.
وی در خصوص آمار تولید شهرستان مهران اظهار داشت: باغات نخلستان در شهرستان مهران بالغ بر ۱۳۰ هکتار است که انتظار داریم در سال زراعی جدید چیزی بالغ بر بیش از ۴۰۰ تن خرما برداشت شود.
به گفته عزیزان، به دلیل کیفیت بالای محصول، خرما علاوه بر مصرف داخلی، در قالب بستهبندی به سایر شهرستانهای استان نیز ارسال میشود.
وی افزود: برداشت دانههای شیرین خرما تا اواخر مهر ماه ادامه خواهد داشت.
