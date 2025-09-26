حشمت عزیزان در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح اولویتهای این سازمان برای سال جاری، بر توسعه باغات، به ویژه باغات دیم، و همچنین توسعه بخش گلخانهای تأکید کرد و گزارشی از اقدامات حمایتی از کشاورزان خسارتدیده در سال گذشته ارائه داد.
به گفته وی، برنامه اجرایی امسال سازمان جهاد کشاورزی برای توسعه باغات دیم، ۵۰۰ هکتار است، اما با توجه به ظرفیتهای استان، تلاش خواهد شد تا این میزان افزایش یابد. در همین راستا، بازدیدهایی از باغات دیم انگور در استان فارس (شهرستانهای نورآباد ممسنی) و باغات انجیر در استهبان صورت گرفته که بازخوردهای مثبتی برای همکاران جهاد کشاورزی داشته است.
عزیزان ابراز امیدواری کرد که توسعه باغات به ارتقاء تولید و اشتغال استان کمک کند.
رئیس جهاد کشاورزی ایلام در ادامه به موضوع توسعه گلخانهها اشاره کرد و گفت: هزینههای اولیه احداث گلخانه بالاست و سرمایهگذاران استانی کمتری در این بخش فعال هستند.
وی ادامه داد: با این حال، امسال برنامه مطالعه برای بیش از ۳۰۰ هکتار گلخانه در دستور کار قرار دارد، در حالی که در حال حاضر حدود ۱۵ هکتار گلخانه فعال در کل استان وجود دارد که رقمی ناچیز محسوب میشود.
۲۱۰ میلیارد تومان تسهیلات تبصره ۱۸ پرداخت شد
وی افزود: در تلاش هستیم تا حداقل یک پروژه ۲۵ هکتاری گلخانه در شهرستان دهلران و یک پروژه مهم ۱۰۰ هکتاری در شهرستان مهران را امسال اجرایی کنیم. اجرای پروژه ۱۰۰ هکتاری مهران منوط به تأمین آب از طریق سامانه گرمسیری و جذب سرمایهگذاران خارج از استان است. مقدمات کار، تأمین زیرساختها و مطالعات این پروژه کامل شده و مکاتباتی نیز با وزارتخانه انجام شده است.
عزیزان همچنین به تسهیلات تبصره ۱۸ اشاره کرد و بیان داشت: در سال جاری بالغ بر ۲۱۰ میلیارد تومان تسهیلات برای فعالیتهای مختلف کشاورزی، به ویژه در بخش دام و طیور، اختصاص یافته است. ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی در واحدهای پرواربندی حاصل شده و با استفاده از این تسهیلات، ۲۸ واحد تولیدی غیرفعال در بخش کشاورزی استان با صرف هزینهای بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان، مجدداً فعال شدهاند.
رئیس جهاد کشاورزی ایلام در خصوص حمایت از کشاورزان خسارتدیده از خشکسالی و سرمازدگی سال گذشته، توضیح داد: متأسفانه سال گذشته شاهد خشکسالی کمسابقهای بودیم که منجر به کاهش بیش از ۴۰ درصدی بارندگی و آسیب به مناطق جنوبی استان شد. علاوه بر این، یخزدگی و سرمازدگی در اسفند ماه نیز خساراتی به ویژه به کشت گندم و کلزا وارد کرد.
وی در ادامه به اقدامات انجام شده برای جبران خسارات اشاره کرد و گفت: مکاتبات متعددی با مرکز، استانداری و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی انجام شده و جلسات متعددی با حضور کشاورزان و مسئولین برگزار گردیده است. درخواست کمک بلاعوض و تسهیلات کمبهره از جمله این اقدامات بوده است. امهال بدهیها نیز در ستاد تسهیل مطرح و تصویب شده و بخشی از آن اجرا شده است.
حشمت عزیزان در پایان ابراز امیدواری کرد که با اجرای این برنامهها و اقدامات حمایتی، شاهد بهبود وضعیت تولید و اشتغال در بخش کشاورزی استان ایلام باشیم.
