مراسم بزرگداشت شهدای اقتدار ایران در دیر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر ، فرماندار دیر در مراسم بزرگداشت شهدای اقتدار ایران و سالگرد شهادت شهید سید حسن نصرالله، با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام و وفاق ملی در برابر توطئههای جدید دشمن، اظهار کرد: سرمایهای اجتماعی که از رشادتهای شهدا و رزمندگان در دفاع مقدس ایجاد شد، با هیچ هزینه هنگفتی توسط نهادهای دیگر قابل ایجاد نیست و باید با چنگ و دندان آن را حفظ شود.
سیدعلیرضا سجادی ادامه داد: عزت و اقتدار امروز ایران را مدیون شهدا، جانبازان، آزادگان و بسیجیانی هستیم که در هشت سال دفاع مقدس رشادتها کردند. شهدا پلاک و گردنآویز خود را قبل از شهادت جدا کردند تا گمنام بمانند و ما تا ابد مدیون آنها هستیم؛ شهدا از نفس افتادند تا ما از نفس نیفتیم.
وی با اشاره به مکانیسم ماشه و توطئههای جدید دشمن، به عزم ملت ایران اشاره کرد و گفت: دشمنان بدانند ملتی که در هشت سال دفاع مقدس یک وجب از خاک خود را نداد، با وجود تعهد پایبندی ما به پیمانها و نقض عهد طرف مقابل در نظام بینالملل، همچنان با اقتدار و انسجام ایستاده است.
سجادی تأکید کرد: بدانند این ملت، ملت امام حسین است و قطعاً از پس دسیسه جدید مکانیسم ماشه هم برخواهند آمد و از این مرحله به سلامت عبور خواهیم کرد.
وی همچنین یاد شهدای شهرستان دیر و شهدای آتشنشان را گرامی داشت.
