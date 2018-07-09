یادواره شهدای شهر بردخون برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده سپاه سیدالشهدا شهرستان دیر ظهر دوشنبه در این آیین اظهار داشت: برگزاری یادواره های شهدا موجب انتقال پیام شهیدان است زیرا عزت و کرامت و سربلندی ایران اسلامی در مجامع بین المللی ثمره خون شهدا است.

عیسی داوریان با بیان اینکه برگزاری یادواره شهدا کمترین کار در برابر ایثارگری شهدا است، افزود: همگی مدیون شهدا هستیم زیرا آرامش، امنیت و استقلال امروز ما به برکت رشادت شهدا و رزمندگان اسلام است.

وی با اشاره به اینکه عملیات های موفقیت آمیز دفاع مقدس در دانشگاه های برتر جهان تدریس می شود، گفت: امروزه انقلاب اسلامی در سراسر جهان صادر شده و شاهد خیرات و برکات انقلاب اسلامی در جهان هستیم.

داوریان پیام شهدا را عدم تسلیم و احساس ضعف در برابر استکبار، ایستادگی در برابر مشکلات و تحریم ها، انقلابی بودن و انقلابی ماندن و ثابت قدم ماندن بر آرمان های انقلاب، حفظ وحدت و انسجام بین مردم و مسئولان و داشتن روحیه جهادی و انقلابی دانست و اضافه کرد: رییس جمهور با صلابت و اقتدار در برابر استکبار ایستادند و این خواسته مردم و شهیدان است.

فرمانده سپاه شهرستان دیر از روحیه مردمی و مردم داری بخشدار بردخون تقدیر کرد و آن را موجب توسعه و پیشرفت منطقه خواند و بر همراهی مردم در همه عرصه ها تأکید کرد.

داوریان ابراز داشت: دوران خدمت کوتاه است و اگر افرادی خسته شده‌اند جای خود را به مدیران انقلابی دهند تا نظام اسلامی همچنان مقتدر به حرکت خود ادامه دهد.

علی کرم کاحسینی از فرماندهان دوران دفاع مقدس به ذکر خاطراتی از دفاع مقدس پرداخت و گفت: در دوران دفاع مقدس با تکیه بر سه اصل اطاعت پذیری مطلق از ولایت مطلقه فقیه، ایثار و ایمان و رشادت و امدادهای غیبی خداوند بر دشمنان پیروز شدیم.

پس از تشییع نمادین شهدا غلامرضا الوندی مداح اهل‌بیت در رثای شهدا و امام جعفر صادق مرثیه خوانی کرد و حاضران بر سینه زدند.

یادواره شهدای شهر بردخون و سومین سالگرد خاکسپاری دو شهید گمنام با حضور مردم و مسؤلان در بوستان شهدای شهر بردخون برگزار شد.