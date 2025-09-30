۱۲.۱۸ درصد از جمعیت لرستان سالمند هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم کوشکی در سخنانی، اظهار داشت: با توجه جایگاه ویژه سالمندان در جوامع بشری و اهمیت توجه به ابعاد مختلف این دوره از زندگی انسان هر ساله ۹ مهرماه (اول اکتبر) بهعنوان روز جهانی سالمند نامگذاری شده است و در کشور ما نیز باتوجهبه جایگاه سالمندان در آموزههای دینی و حرمت آنها در فرهنگ ایرانیاسلامی از ۹ مهر تا ۱۴ مهر بهعنوان هفته ملی سالمندان گرامی داشته میشود.
وی عنوان کرد: باتوجهبه اینکه ۱۲.۱۸ درصد جمعیت استان لرستان سالمند هستند، این هفته فرصت مغتنمی است تا در راستای تحقق ایجاد جامعه سالمند همراه با سلامت جسمی و روانی، حمایت و امنیت، مشارکت، دسترسی به آموزشهای خودمراقبتی و مهارتآموزی به سالمندان گام برداریم تا شاهد کاهش ناتوانی و عوارض کهولت سن در جمعیت سالمندان باشیم؛ چراکه با برنامهریزی و سیاستگذاری صحیح میتوان از تجربهها و خرد این ذخایر ارزشمند که برکتهای زندگی در خانواده هستند استفاده کنیم.
نظر شما