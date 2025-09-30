به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث حبیبی صبح سه‌شنبه در حاشیه بازدید از پروژه انتقال آب سد چراغ ویس بانه که با همراهی فرماندار بانه، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای و مدیرعامل آبفای کردستان انجام شد، اظهار کرد: تأمین آب پایدار و رفع تنش آبی، از اولویت‌های اساسی دولت سیزدهم است و پروژه‌هایی از این دست باید با هماهنگی کامل بین دستگاه‌های اجرایی به سرانجام برسند.

وی با اشاره به اهمیت این پروژه برای تأمین آب شرب شهروندان بانه، افزود: اجرای سریع و دقیق این طرح می‌تواند نقش مهمی در ارتقای سطح خدمات‌رسانی و کاهش مشکلات ناشی از کم‌آبی در منطقه داشته باشد.

فرماندار بانه نیز در این بازدید با قدردانی از تلاش عوامل اجرایی، خواستار تسریع در عملیات اجرایی و رفع موانع پیش‌رو شد.

در ادامه این بازدید، مدیران آب منطقه‌ای و شرکت آبفا گزارشی از آخرین وضعیت پروژه، میزان پیشرفت فیزیکی و چالش‌های موجود ارائه کردند.

اکبر محمدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی در بازدید از پروژه اضطراری خط انتقال آب شرب شهر بانه از سد چراغ ویس حضور داشتند.

این پروژه در دو شکل انجام می‌گیرد، در ابتدا به طول ۱۸ کیلومتر آب به تصفیه‌خانه شهر بانه منتقل شده و بعد از اینکار، آب در مدار مصرف قرار می گیرد و در شکلی دیگر بعد از حل مشکل اضطراری، آب توسط خط انتقال ۲۷ کیلومتری به سد عباس آباد در بالادست شهر بانه، جهت توزیع متناسب منتقل می شود.