آرش آریانژاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در تشریح وضعیت منابع آب استان اظهار کرد: کشور در پنجمین سال خشکسالی متوالی قرار دارد و شدت خشکسالی امسال نسبت به سال‌های گذشته بیشتر بوده است.

وی افزود: مقایسه آمار بارش‌ها نشان می‌دهد میزان بارندگی در کردستان نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد کاهش یافته و ورودی روان‌آب به مخازن نیز بیش از ۲۲ درصد کمتر شده است.

به گفته آریانژاد، مدیریت منابع و مصارف به‌ویژه در بخش آب شرب موجب شده است تا استان به‌طور کلی با بحران جدی مواجه نباشد، اما شهرستان بانه به دلیل شرایط خاص جغرافیایی وضعیت متفاوت و دشوارتری دارد.

بانه در خط مقدم بحران آب

مدیرعامل آب منطقه‌ای کردستان با اشاره به وضعیت خاص شهرستان بانه گفت: در طول ۵۳ تا ۵۴ سال گذشته چنین کاهش بارندگی در بانه سابقه نداشته است و در سال جاری میزان بارش در این شهرستان ۵۷ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل بوده است.

وی افزود: بانه به دلیل نداشتن سفره‌های آب زیرزمینی به‌طور کامل وابسته به منابع سطحی است و آب مورد نیاز شهروندان تنها از محل دو سد عباس‌آباد و سبدلو تأمین می‌شود.

وی اذعان کرد: این دو سد مجموعاً ۱۸ میلیون مترمکعب حجم مفید دارند که تقریباً برابر با مصرف سالانه مردم شهرستان است، اما با احتساب تبخیر و سهم زیست‌محیطی، تعادل منابع و مصارف در این منطقه شکننده خواهد بود.

به گفته آریانژاد، گردشگرپذیری بانه و مصرف بالای آب نیز بر این مشکلات افزوده است.

انتقال آب چراغ‌ویس؛ پاسخی به صبوری مردم بانه

آریانژاد با اشاره به بررسی‌های کارشناسی، انتقال آب از سد چراغ‌ویس سقز به سد بانه را تنها راهکار سریع و پایدار برای حل مشکل دانست و گفت: این طرح با حمایت استاندار کردستان و همراهی نهادهای نظارتی آغاز شده و پیمانکار پروژه هم‌اکنون به‌صورت سه‌شیفت مشغول فعالیت است.

وی درباره جزئیات پروژه توضیح داد: «در فاز اضطراری، آب از آبگیر سد چراغ‌ویس برداشت و پس از عبور از دو ایستگاه پمپاژ به مخزن تعادلی چهارهزار مترمکعبی در ابتدای گردنه خان منتقل می‌شود و سپس از طریق تونلی یک و نیم کیلومتری وارد سد بانه خواهد شد و در فاز دوم نیز حدود ۱۰ کیلومتر خط انتقال دیگر اجرا می‌شود تا آب به تصفیه‌خانه شماره یک بانه برسد.»

مدیرعامل آب منطقه‌ای کردستان با قدردانی از صبوری مردم بانه افزود: شهروندان این شهرستان همواره با وفاداری و همراهی مثال‌زدنی در کنار نظام بوده‌اند و امیدواریم با تکمیل این پروژه بخشی از این صبوری جبران شود.

آریانژاد همچنین از وضعیت مطلوب دیگر شهرستان‌های استان در تأمین آب شرب و اجرای پروژه‌های بزرگ وزارت نیرو همچون سد سیازاخ دیواندره، شبکه پایاب سد گاران مریوان و سد امیرآباد کامیاران خبر داد و گفت: این طرح‌ها هدیه‌ای ارزشمند برای مردم کردستان خواهند بود.