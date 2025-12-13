ناصر تحقیقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ادامه روند مشارکتهای مردمی برای ساخت بیمارستان بقیهالله الاعظم (عج) کاشان، یک شهروند نیکوکار بدون ذکر نام، مبلغ یک میلیارد ریال را به یادبود همسر و پسر مرحوم خود جهت پیشبرد این پروژه درمانی اهدا کرد.
وی ابراز کرد: این کمک در امتداد مشارکتهای پیشین خیرین در قالب پویش نذر بقیهالله انجام شد و نشاندهنده تداوم روح همدلی و مسئولیتپذیری اجتماعی در میان مردم است.
رئیس اداره سازمانهای مردمنهاد و خیرین سلامت دانشگاه علوم پزشکی کاشان تصریح کرد: این نیکوکار محترم تمایل داشت نامش ذکر نشود و این اقدام را تنها برای رضای خدا و خدمت به مردم انجام داد.
وی خاطرنشان کرد: در ادامه جریان مردمی و خداپسندانه پویش «بقیهالله» و با هدف تسریع در روند احداث بیمارستان بقیهالله کاشان، یکی دیگر از شهروندان نیکوکار کاشانی ۷۰ میلیون ریال برای مشارکت در ساخت این مرکز درمانی اهدا کرد.
تحقیقی گفت: پویش بقیهالله به پشتوانه مشارکتهای مردمی و خیرین سلامت، امروز به یک حرکت اجتماعی گسترده برای تقویت زیرساختهای درمانی منطقه تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه حمایت مردم و خیرین نقشی تعیینکننده در تسریع اجرای این پروژه بزرگ دارد، افزود: ساخت بیمارستان بقیهالله الاعظم (عج) یکی از طرحهای مهم حوزه سلامت در کاشان است و مشارکتهای کوچک و بزرگ شهروندان میتواند روند احداث، تجهیز و تکمیل این بیمارستان را سرعت بخشد.
رئیس اداره سازمانهای مردمنهاد و خیرین سلامت دانشگاه علوم پزشکی کاشان تأکید کرد: تمامی کمکهای واریزی با شفافیت کامل در مسیر توسعه خدمات درمانی، رفاهی و تکمیلی بیمارستان بقیهالله هزینه خواهد شد و دانشگاه علوم پزشکی کاشان قدردان اعتماد و همراهی خیرین و شهروندان است.
وی گفت: پروژه بیمارستان ۳۵۰ تختخوابی بقیهالله الاعظم (عج) از طرحهای مهم درمانی در شمال استان اصفهان است و تکمیل آن میتواند پاسخگوی بخش مهمی از نیازهای سلامت مردم منطقه باشد.
تحقیقی اظهار کرد: در پایان از عموم خیرین و مردم نیکاندیش دعوت کرد برای مشارکت در ساخت بیمارستان بقیهالله با این اداره به شماره ۰۳۱-۵۵۵۵۰۰۰۰ تماس بگیرند یا کمکهای خود را از طریق شماره شبا IR170170000002177748002006
واریز کنند.
