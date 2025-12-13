  1. استانها
۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۶

خیر ناشناس یک میلیارد ریال به ساخت بیمارستان بقیه‌الله کاشان کمک کرد

کاشان - رئیس اداره سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین سلامت دانشگاه علوم پزشکی کاشان از کمک یک میلیارد ریالی خیر ناشناس برای ساخت بیمارستان بقیه الله الاعظم کاشان خبر داد.

ناصر تحقیقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ادامه روند مشارکت‌های مردمی برای ساخت بیمارستان بقیه‌الله الاعظم (عج) کاشان، یک شهروند نیکوکار بدون ذکر نام، مبلغ یک میلیارد ریال را به یادبود همسر و پسر مرحوم خود جهت پیشبرد این پروژه درمانی اهدا کرد.

وی ابراز کرد: این کمک در امتداد مشارکت‌های پیشین خیرین در قالب پویش نذر بقیه‌الله انجام شد و نشان‌دهنده تداوم روح همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در میان مردم است.

رئیس اداره سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین سلامت دانشگاه علوم پزشکی کاشان تصریح کرد: این نیکوکار محترم تمایل داشت نامش ذکر نشود و این اقدام را تنها برای رضای خدا و خدمت به مردم انجام داد.

وی خاطرنشان کرد: در ادامه جریان مردمی و خداپسندانه پویش «بقیه‌الله» و با هدف تسریع در روند احداث بیمارستان بقیه‌الله کاشان، یکی دیگر از شهروندان نیکوکار کاشانی ۷۰ میلیون ریال برای مشارکت در ساخت این مرکز درمانی اهدا کرد.

تحقیقی گفت: پویش بقیه‌الله به پشتوانه مشارکت‌های مردمی و خیرین سلامت، امروز به یک حرکت اجتماعی گسترده برای تقویت زیرساخت‌های درمانی منطقه تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه حمایت مردم و خیرین نقشی تعیین‌کننده در تسریع اجرای این پروژه بزرگ دارد، افزود: ساخت بیمارستان بقیه‌الله الاعظم (عج) یکی از طرح‌های مهم حوزه سلامت در کاشان است و مشارکت‌های کوچک و بزرگ شهروندان می‌تواند روند احداث، تجهیز و تکمیل این بیمارستان را سرعت بخشد.

رئیس اداره سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین سلامت دانشگاه علوم پزشکی کاشان تأکید کرد: تمامی کمک‌های واریزی با شفافیت کامل در مسیر توسعه خدمات درمانی، رفاهی و تکمیلی بیمارستان بقیه‌الله هزینه خواهد شد و دانشگاه علوم پزشکی کاشان قدردان اعتماد و همراهی خیرین و شهروندان است.

وی گفت: پروژه بیمارستان ۳۵۰ تخت‌خوابی بقیه‌الله الاعظم (عج) از طرح‌های مهم درمانی در شمال استان اصفهان است و تکمیل آن می‌تواند پاسخگوی بخش مهمی از نیازهای سلامت مردم منطقه باشد.

تحقیقی اظهار کرد: در پایان از عموم خیرین و مردم نیک‌اندیش دعوت کرد برای مشارکت در ساخت بیمارستان بقیه‌الله با این اداره به شماره ۰۳۱-۵۵۵۵۰۰۰۰ تماس بگیرند یا کمک‌های خود را از طریق شماره شبا IR170170000002177748002006

واریز کنند.

