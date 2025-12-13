به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی تقیزاده، رئیس سازمان دارالقرآن الکریم، در نشست هم اندیشی فعالیتهای حفظ قرآن کریم، با اشاره به اقدامات صورتگرفته در زمینه ترویج فرهنگ قرآنی، گفت: سازمان دارالقرآن الکریم با تمام ظرفیت و توان خود تلاش خواهد کرد تا در این دوره جدید، همراه و پشتیبان این مسیر باشند و گامهای تازهتری در این حوزه برداشته شود.
وی در ادامه، با اشاره به طرح زندگی با آیهها اظهار کرد: این طرح از ابتدا با دو هدف اصلی طراحی شد. در سخنان رهبر معظم انقلاب، بهویژه در ابتدای انتقال شورای توسعه قرآن به سازمان تبلیغات اسلامی، بر این نکته تأکید شد که نخستین و ضروریترین کار در حوزه قرآن، فهم معانی کلام الهی است و در کنار آن، حفظ قرآن نیز جایگاه بسیار مهمی دارد. بر همین مبنا، زندگی با آیهها دو مقصود مشخص را دنبال کرده است.
رئیس سازمان دارالقرآن الکریم ادامه داد: هدف نخست این طرح، گسترش مفاهیم قرآنی در سطح جامعه است؛ اینکه تا حد امکان منبرها قرآنی شود، برنامههای صدا و سیما رنگ و بوی قرآن بگیرد و مبلغان، سخنرانان و برنامهسازان از مفاهیم قرآنی بهره بیشتری ببرند. رهبر انقلاب نیز اخیراً این توصیه را مطرح کردند که منبر را از نقاط قوت اسلام سرشار کنید، به این معنا که مخاطب، در هر برنامه و سخنرانی، از قرآن و مفاهیم قرآنی بهرهمند شود.
تقیزاده با بیان اینکه در این لایه از کار، طی دو تا سه سال گذشته اتفاقات مثبتی رخ داده است، افزود: به لطف خدای متعال، شاهد هستیم که جریان تبلیغ دینی بیش از گذشته به قرآن گره خورده است. همچنین در مناسبتهایی مانند مبعث، خود مبلغان پیشنهاد دادهاند که برنامهها با محور خدمت به قرآن طراحی شود. در حوزه هنری نیز فضا برای حضور و نقشآفرینی هنرمندان قرآنی فراهم شده است.
وی دومین هدف طرح زندگی با آیهها را مقدمهسازی برای جدیشدن جریان حفظ قرآن در کشور عنوان کرد و گفت: در این بخش نیز گامهای قابل توجهی برداشته شده است. امروز حدود پنجونیم میلیون نفر حداقل آیات سیگانه ماه رمضان سال گذشته را حفظ کردهاند و انتظار دارند که بستههای آموزشی جدید در اختیارشان قرار گیرد. افزون بر این، حدود دوازدهونیم میلیون نفر وارد فرآیند این طرح شدهاند که هرچند ممکن است سطح عملکرد همه آنها یکسان نباشد، اما نشاندهنده دغدغه و همراهی جدی جامعه با این حرکت است.
رئیس سازمان دارالقرآن الکریم تأکید کرد: اتصال جریان حفظ موضوعی به حفظ عمومی و تخصصی، نیازمند میدانداری جدیتر ستاد حفظ و نقشآفرینی فعالتر حافظان قرآن است. باید از فرصت و اقبال ایجادشده در طرح زندگی با آیهها استفاده کنیم و آن را به سمت تعمیق و گسترش حفظ قرآن سوق دهیم. هرچند همه مخاطبان از ابتدا با هدف حفظ وارد این مسیر نشدهاند، اما بخش قابلتوجهی از آنها با طراحی گامهای بعدی، آمادگی همراهی و استمرار در این مسیر را دارند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در حال برنامهریزی هستیم تا بخشهای مختلف طرح زندگی با آیهها بهگونهای طراحی شود که مخاطب احساس کند میتواند طی یک دوره مشخص، مثلاً در مدت یک سال، حداقل یک جز از قرآن را حفظ کند. ایجاد این اعتمادبهنفس، مسیر ورود به مراحل بعدی حفظ را هموارتر میکند. نقشآفرینی و حضور فعالتر حافظان قرآن در این مسیر، به ما کمک میکند تا زندگی با آیهها را بهصورت مؤثرتر و ساختاریافتهتر به جریان ملی حفظ قرآن پیوند بزنیم. از حضور شما در سازمان دارالقرآن الکریم صمیمانه قدردانی میکنیم و امیدواریم در ادامه این مسیر، توفیقات بیشتری حاصل شود.
