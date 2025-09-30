حسینی: واردات بنزین سوپر ۵۰ هزار تومانی صرفه اقتصادی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، در سالهای اخیر کمبود عرضه بنزین سوپر در بازار داخلی، دولت و بخش خصوصی را به سمت واردات سوق داده است. این واردات با الزامات سختگیرانه ستاد مبارزه با قاچاق کالا روبهرو است. یکی از نگرانیهای اصلی، اختلاط بنزین وارداتی با بنزین تولید داخل یا جابهجایی آن در شبکه توزیع فعلی است، به همین دلیل سازوکار توزیع جداگانه پیشبینی شده است که شامل ذخیرهسازی در مخازن شرکت نفت، تعیین میزان مصرف روزانه و حمل با تانکرهای سیار است.
حمید حسینی سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره واردات بنزین سوپر گفت: تاکنون پنج شرکت خصوصی مجوز واردات دریافت کردهاند، اما ستاد مبارزه با قاچاق کالا بر روند نحوه توزیع ایراداتی وارد کرده است. پرسش اصلی این است که چگونه بنزین وارداتی، بنزین سوپر باشد و با بنزین تولید داخل مخلوط یا جابهجا نشود. به همین دلیل تلاش میشود سیستم جداگانهای برای بنزین سوپر وارداتی تعریف شود.
وی ادامه داد: یعنی بنزین وارداتی باید در مخزن شرکت نفت ذخیره شود، میزان مصرف روزانه مشخص و قابل کنترل باشد و از طریق تانکرهای سیار توزیع شود. این سوخت در پالایشگاههای فعلی توزیع نخواهد شد. حسینی با اشاره به آییننامهای که توسط پالایش و پخش نوشته شده است، گفت در این دستورالعمل سیستم توزیع جداگانه دیده شده و باید راهی پیدا شود تا نگرانیهای موجود به حداقل برسد.
در پاسخ به این سؤال که آیا تاکنون محمولهای وارد کشور شده است یا خیر، حسینی اظهار داشت: خرید محموله کار دشواری است، بهویژه با توجه به اتفاق اخیر برای پالایشگاه روسیه. روسیه یکی از عرضهکنندگان بزرگ فرآوردههای نفتی در بازار جهانی و تقریباً صادرکننده عمده گازوئیل و بخشی از بنزین بود که در شرایط فعلی صادرات گازوئیل را ممنوع کرده است.
وی افزود: با توجه به کمبود بنزین سوپر در منطقه و افزایش قیمتها، ما مجبوریم آن را بالاتر از قیمت جهانی خریداری کنیم. امروز قیمت جهانی بنزین سوپر ۷۸ دلار است، اما ما باید آن را به قیمت ۸۸ دلار خریداری کنیم. زمانی که وارد فجیره میشویم، قیمتی اعلام میشود اما ما ناچاریم با نرخ بالاتری خرید کنیم. با دلار فعلی، پیشبینی عرضه بنزین با نرخ ۵۰ هزار تومان برای مردم عملاً شدنی نیست.
حسینی توضیح داد: خرید بنزین سوپر تقریباً ۶۰ سنت به ازای هر لیتر است که با احتساب هزینه حملونقل، انبارداری، توزیع و حتی سود واردکننده، قیمت تمامشده منطقی نیست و به همین علت واردکنندگان در حال تعلل هستند.
وی ادامه داد: صادرکنندگان منتظرند فرد دیگری ابتدا بنزین سوپر را وارد کند و واکنش بازار مشخص شود. اینکه استقبال صورت میگیرد یا خیر، سودآوری دارد یا نه و از نظر توزیع دچار مشکل نمیشود، هنوز معلوم نیست.
حسینی در پایان اضافه کرد: برای واردات بنزین سوپر، به جز روسیه، کشورهای قطر، عربستان و هند میتوانند بنزین با کیفیت تأمین کنند، اما در دوران تحریم امکان بارگیری از عربستان و قطر وجود نداشت و به همین علت باید بهصورت مستقیم از هند خریداری شود.
