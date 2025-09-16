به گزارش خبرنگار مهر، امروز علی نظری رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد از تصویب شیوه‌نامه تعلیق و ابطال مجوز واردات و توزیع بنزین سوپر در جلسه هیئت مقررات زدایی خبر داد و این شبهه به وجود آمد که واردات بنزین سوپر توسط بخش خصوصی ابطال شده است.

پیگیری خبرنگار مهر حاکی از آن است زمانی که شیوه نامه واردات بنزین سوپر به تصویب رسید، ساز و کاری برای ابطال مجوز واردات در نظر گرفته نشد و اکنون در هیئت مقررات‌زدایی شیوه ابطال تعلیق مجوز شرکت‌ها به تصویب رسیده است چرا که مجوز واردات بنزین سوپر توسط بخش خصوصی تکلیف قانون بودجه بوده و امکان ابطال آن از سوی سایر نهادها وجود ندارد.

اگرچه واردات بنزین سوپر مدت‌ها درگیر و دار بوروکراسی‌های اداری بود اما اکنون وزارت نفت به عنوان مجری در حال انجام اقدامات لازم برای واردات بنزین سوپر توسط بخش خصوصی است.

پیگیری‌های خبرنگار مهر نشان می‌دهد اولین محموله بنزین سوپر هفته آینده توسط بخش خصوصی و بر اساس قیمت گذاری بورس انرژی وارد کشور می‌شود.