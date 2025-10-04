  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۴۶

در ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مطرح شد؛

واگذاری زمین به ۴۶۳۴ متقاضی مسکن در بیرجند؛تامین زمین در سایر شهرها

واگذاری زمین به ۴۶۳۴ متقاضی مسکن در بیرجند؛تامین زمین در سایر شهرها

بیرجند- معاون املاک و حقوقی اداره‌کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی از واگذاری زمین به چهار هزار و ۶۳۴ متقاضی مسکن طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن زیبائیان پیش از ظهر شنبه در جلسه ستاد استانی حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خراسان جنوبی اظهار داشت: در همه شهرهای استان تأمین زمین برای اجرای این طرح انجام شده و تنها در مرکز استان با کمبود زمین مواجه هستیم.

وی با اشاره به راهکارهای رفع این مشکل افزود: برای متقاضیان شهر بیرجند، ۴۰۰ قطعه زمین در روستای شکراب در نظر گرفته شده و برای سایر متقاضیان نیز تأمین زمین در روستاهای حاشیه شهر در دست پیگیری است.

معاون املاک و حقوقی اداره‌کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی با اشاره به پیگیری تأمین زمین در برخی شهرهای دیگر استان گفت: تأمین زمین در شهرهای باغستان فردوس و اسفدن زیرکوه در حال انجام است.

زیبائیان از شهر طبس به عنوان یکی از نقاط پیشرو در این طرح نام برد و بیان کرد: در این شهر، در سایت ۱۵۰ هکتاری، ۵۰۰ قطعه زمین در مرحله آماده‌سازی قرار دارد.

وی با بیان اینکه در شهر بیرجند تاکنون برای چهار هزار و ۶۳۴ نفر زمین واگذار شده است، گفت: همچنین حدود پنج هزار نفر دیگر در این شهر در نوبت دریافت زمین هستند.

کد خبر 6610984

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها