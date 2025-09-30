بنیاد نخبگان گلستان؛ حامی استعدادهای برتر استان

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالبهزارجریبی، ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این بنیاد فعالیت خود را در چهار شاخه اصلی چون شناسایی و حمایت از دانشجویان مستعد، فارغ‌التحصیلان برتر یا سرآمدان دانشگاهی، حمایت از مخترعان و همچنین حمایت از نخبگان در حوزه‌های ادبی، هنری و قرآنی دنبال می‌کند.



وی افزود: بنیاد نخبگان فراتر از محدوده دانشگاه‌ها عمل می‌کند و افراد غیر دانشگاهی که دارای ایده‌های نوآورانه هستند، از جمله مخترعان فعال در حوزه‌های مختلف مانند مکانیک خودرو یا کاهش مصرف انرژی، نیز در زمره مخاطبان بنیاد قرار دارند.



مدیر بنیاد نخبگان گلستان با تشریح شاخه اول فعالیت‌ها گفت: شناسایی و حمایت از دانشجویان مستعد در قالب سه طرح کلان انجام می‌شود. دانشجویان برتر با ارسال مدارک و بر اساس معیارهایی مانند رتبه کنکور، مقام‌های المپیادهای کشوری و جهانی، و سایر امتیازات علمی، ارزیابی می‌شوند. سپس بنیاد با همکاری ستاد مرکزی در تهران، محدودیت مالی خود را در قالب سقف تعداد افراد قابل حمایت اعمال می‌کند.



وی افزود: حمایت‌ها شامل پرداخت وام ازدواج، تسهیلات مسکن، بیمه تکمیلی و کمک‌های مالی به فعالیت‌های تحقیقاتی دانشجویان است. همچنین طرح‌های پژوهشی مانند شهید بابایی و شهید احمدی روشن که امکان همکاری تیمی دانشجویان با دستگاه‌های اجرایی و اساتید دانشگاه را فراهم می‌آورد، از دیگر برنامه‌های بنیاد است.



وی ادامه داد: در شاخه دوم، حمایت از فارغ‌التحصیلان برتر و اساتید جوان یا همان سرآمدان است. طرح‌هایی مانند شهید صیاد شیرازی امکان خدمت جایگزین سربازی را به صورت پروژه‌های پژوهشی فراهم کرده و از فرار مغزها با اعطای فرصت ادامه تحصیل بدون آزمون و جذب در دستگاه‌های اجرایی جلوگیری می‌کند.



حمایت ویژه از مخترعان و نخبگان فرهنگی



هزارجریبی با اشاره به اینکه یکی از بخش‌های جذاب فعالیت بنیاد، حمایت ویژه از مخترعان است، گفت: ۸۰ درصد هزینه ساخت اولیه اختراعات تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان به مخترعان اختصاص می‌یابد تا ایده‌های بکر آنها به مرحله تولید برسد.

وی خاطرنشان کرد: بنیاد نخبگان گلستان همچنین در حوزه ادبی، هنری و قرآنی، با همکاری سازمان‌ها و نهادهای متولی، نخبگان این حوزه‌ها را شناسایی و حمایت می‌کند تا استعدادهای استان به شکل کامل و متنوع شکوفا شوند.



رصد و حفظ نخبگان استان؛ چالش‌ها و دستاوردها



وی با اشاره به اجرای طرح رصد نخبگان استان گفت: تا امروز حدود ۷۶۳ نفر نخبه شناسایی شده‌اند که ۵۳۵ نفر در حال حاضر مشغول به کار هستند اما متأسفانه ۲۲۸ نفر بیکار و ۲۱ نفر نیز خارج از کشور هستند که این موضوع نگرانی‌هایی در زمینه فرار مغزها ایجاد کرده است.



هزارجریبی تاکید کرد: بنیاد در تلاش است با تسهیلات مسکن، حمایت‌های مالی و ایجاد فرصت‌های شغلی، شرایط را برای حفظ این سرمایه‌های ارزشمند فراهم کند.



مدیر بنیاد نخبگان استان گلستان یادآور شد: در استان ما، خیرین فعال در ساخت مدرسه و مسجد حضور دارند، اما باید توجه کنیم که سرمایه‌گذاری روی انسان‌های نخبه و مستعد، سرمایه‌گذاری با بازدهی صدها ساله است که می‌تواند جامعه را از ریشه متحول کند.