گردشگری هوشمند؛ بازیگر جدید توسعه پایدار پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، صنعت گردشگری امروزه به یکی از بخش های مهم اقتصاد جهان تبدیل شده و گردشگری هوشمند یکی از اشکال نوظهور گردشگری است که در ادامه مسیر فناوری اطلاعات شکل گرفته و توجه ذی نفعان گردشگری جهان را به خود جلب کرده است.

در حال حاضر به دلیل مزایای این نوع از گردشگری کشورهایی مانند اسپانیا، سنگاپور، امارات متحده عربی و عربستان سعودی در حال پرداختن به پروژه های تحقق مقاصد هوشمند هستند.

ظرفیت های پایتخت برای توسعه گردشگری هوشمند

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران در پژوهشی که با هدف بررسی ظرفیت های اقتصادی گردشگری هوشمند در شهر تهران انجام داده، با برجسته کردن مزایای اقتصادی گردشگری هوشمند، شواهد و مستنداتی فراهم کرده که زمینه های اجرایی شدن پروژه های گردشگری هوشمند را در سطح کلانشهر تهران روشن کرده است.

یافته ها علاوه بر بررسی وضع موجود اقدامات هوشمندسازی حوزه گردشگری شهر تهران، نشان داد به ترتیب ایجاد و درآمدزایی از دارایی های دیجیتال، جلب سرمایه گذاری، افزایش عوارض و مالیات، تبلیغات، برگزاری رویدادها، فروش مستقیم خدمات و محصولات گردشگری، جذب متخصصان، فروش داده ها و اطلاعات، سودآوری سیستم حمل ونقل عمومی، صرفه جویی عملیاتی و فضاهای پارک هوشمند خودرو، از مهمترین ظرفیت هایی هستند که شهرداری تهران با توسعه گردشگری هوشمند می تواند از مزایای آنها بهره مند شود.

تبدیل تهران به مقصد گردشگری هوشمند با مدیریت بودجه

در ادامه، هزینه ها و درآمدهای ایجاد شده در پی این ظرفیت ها با مصارف و منابع مندرج در آخرین برنامه بودجه شهرداری مطابقت داده و مشخص شد که با تخصیص بخشی از اعتبارات موجود در ردیف های مرتبط، می توان تحقق مقصد گردشگری هوشمند را در تهران تسهیل کرد و از مزایای اقتصادی آن در بخش منابع و درآمدهای شهرداری بهره مند شد.

نتایج پژوهش در معاونت مطالعات سیاست گذاری و حکمرانی شهری مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران حاکی از آن است که شهرداری باید با نقش آفرینی خود در این زمینه، فرآیند تحقق گردشگری هوشمند را به نحوی تسهیل کند تا ضمن تضمین پایداری، گردشگران و شهروندان، ذینفعان و مدیران در ابعاد متنوعی از جمله بعد اقتصادی، از مزایای آن بهره مند شوند.