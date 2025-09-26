طرح توانبخشی بنیادشهید زنجان ۹۳ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صادقی در بازدید از پروژه توانبخشی بنیاد شهید استان، افزود: این پیشرفت نتیجه تامین اعتبار و پیگیری‌های انجام شده است و انتظار می‌رود تا پایان سال، کارهای سفت کاری آن به پایان برسد و بقیه مراحل داخلی پروژه تکمیل شود.

استاندار زنجان گفت: در مرحله نازک کاری، برودت هوا بر روند کار داخل پروژه تاثیر چندانی ندارد اما در بخش فرهنگی پروژه، نیاز به زمان بیشتر و تامین اعتبار احساس می‌شود.

وی با اشاره به دلایل تاخیر در تکمیل طرح، اظهار داشت: یکسری مشکلات اداری و طولانی شدن فرآیند تملک اراضی، باعث تأخیر در اجرای پروژه شد، اما مدیران بنیاد و اجراکنندگان طرح مصمم هستند که فاز اول، که بخش اصلی آن است، هرچه زودتر به اتمام برسد و فاز دوم در سال ۱۴۰۵ کامل شود.

صادقی افزود: هدف نهایی این است که تمامی جانبازان و خانواده‌های آنان در سه فاز حوزه فرهنگی، ورزشی و توانبخشی بتوانند از این مجموعه بهره‌مند شوند.

وی در خصوص تسریع روند پروژه، گفت: مهمترین عامل کندی، تامین منابع مالی است که اخیراً با پیگیری‌های انجام شده، مبلغ قابل توجهی به پروژه اختصاص یافته است، اما این مقدار کافی نیست و نیاز به منابع مالی بیشتری احساس می شود.

صادقی گفت: در این راستا، پیشنهاد شد که با مدیریت مناسب و بررسی منابع از جمله منابع ناشی از ساخت و ساز، این مشکل برطرف شود.

استاندار زنجان ادامه داد: امیدواریم فاز اول پروژه امسال به بهره‌برداری برسد و فاز دوم، که در سال ۱۴۰۵ برنامه‌ریزی شده است، با رفع مشکلات اداری و تامین منابع مالی جدید، تکمیل شود و در نهایت، جانبازان و خانواده‌های آنان بتوانند از این مجموعه بهره‌مند شوند.

بهره برداری از فاز فرهنگی، اوایل سال آینده

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان نیز در این بازدید با بیان اینکه پروژه فرهنگی، ورزشی و توانبخشی خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران از سال ۱۳۸۸ آغاز شده است، ادامه داد: این پروژه در مساحتی معادل ۲۷ هزار متر مربع با زیربنای ۱۳ هزار متر مربع اجرا می‌شود.

عباس برزگر افزود: این پروژه در سه فاز طراحی شده است که فاز ورزشی آن در سال ۱۳۹۳ به بهره‌برداری رسید و شامل استخر دریادلان و سالن چندمنظوره است که هم‌اکنون مورد استفاده جامعه ایثارگران و شهروندان قرار دارد.

وی اظهار داشت: با توجه به بحران اقتصادی و تورم، در سال ۱۳۹۳ عملیات عمرانی پروژه متوقف شد، اما با پیگیری‌های استاندار، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حمایت‌های ریاست بنیاد، مبلغ ۱۰۴ میلیارد تومان اعتبار از محل ماده ۴۸ به پروژه اختصاص یافت که مجموع هزینه‌های انجام شده از سال ۱۳۸۸ تاکنون به ۱۵۸ میلیارد تومان رسیده است.

برزگر با بیان اینکه امسال نیز این مبلغ به پروژه اختصاص یافته است، افزود: با تلاش‌های مداوم و پیگیری‌های صورت‌گرفته، انتظار می‌رود فاز توانبخشی پروژه در سال جاری به بهره‌برداری برسد و در اوایل سال ۱۴۰۵ فاز فرهنگی پروژه نیز کامل شود.

وی اضافه کرد: برآورد هزینه لازم برای تکمیل فعالیت‌های عمرانی این فاز حدود ۷۵ میلیارد تومان است که نیازمند تخصیص منابع مالی بیشتر است.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان ادامه داد: یکی از مشکلات مهم، میانگین سنی بالای جامعه ایثارگری بوده به طوری که میانگین سنی جانبازان حدود ۶۰ سال است بنابراین، با گذشت ۱۵ سال از اجرای پروژه، بهره‌برداری زودهنگام از این پروژه برای ارائه خدمات توانبخشی و فرهنگی به جامعه هدف اهمیت زیادی دارد، چرا که انتظار می‌رفت این پروژه سال‌ها پیش به بهره‌برداری برسد.

وی خاطر نشان کرد: در مجموع، با توجه به تلاش‌های دولت، نمایندگان و مدیران مربوطه، امیدواریم طی ۶ ماه آینده پروژه کامل شود و به بهره‌برداری برسد تا جامعه ایثارگری بتواند از خدمات آن بهره‌مند شود.