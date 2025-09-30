اردوهای جهادی در مناطق کم برخوردار باعث رفاه حال مردم می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام جلال پور صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: هم‌زمان با هفته دفاع مقدس اردوی جهادگران سلامت باهدف سلامت و رفاه حال مردم روستای صعب‌العبور و دور از دسترس جمیله از توابع بخش ارم برگزار شد.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان اضافه کرد: با توجه به رسالت مهم وزارت بهداشت که برقراری عدالت در سلامت و توسعه شاخص‌های بهداشتی است، ارائه خدمات بهداشتی و درمانی رایگان به‌صورت مستمر بخصوص در مناطق کم برخوردار و دور از دسترس شهرستان در دستور کار این شبکه قرار دارد.

جلال پور تصریح کرد: با مستقر شدن پزشک متخصص داخلی، پزشک عمومی و دندان‌پزشک به بیش از ۱۰۰ نفر از اهالی روستای جمیله خدمات پزشکی و دندانپزشکی ارائه شد و همچنین بیماران و مراجعین در حدود ۵۰۰ قلم دارو به‌صورت رایگان دریافت کردند که رضایت‌مندی مردم را در پی داشته است.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان دشتستان بیان کرد: به علت دشواری در رفت‌وآمد به شهر برای روستاییان مناطق عشایری و صعب‌العبور، برگزاری این‌گونه اردوهای جهادی با هدف ارائه خدمات سلامت، باعث رفاه حال مردم مناطق کم برخوردار و صعب‌العبور می‌شود.

وی گفت: این اردوی جهادی یک روزه با همکاری و تلاش گروه جهادی جانباز شهید مختار اعمایی، واحد امور ایثارگران شبکه بهداشت و درمان دشتستان و همچنین پرسنل مرکز خدمات جامع سلامت رود فاریاب از توابع بخش ارم برپا شد.