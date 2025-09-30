استاد ایرانی برنده جایزه اتحادیه ژئوفیزیک آمریکا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشکده مهندسی یو سی آی ساموئلی،این مدال به پاس خدمات برجسته در علوم و کاربردهای مرتبط با آب، و بینش وی در توسعه یک سامانه جهانی بارش که به میلیون‌ها نفر در سراسر جهان خدمت‌رسانی می‌کند، به او اعطا شده است.

مدال بویی بالاترین افتخار اتحادیه AGU است که هر سال به یکی از بیش از ۶۰ هزار عضو این اتحادیه اعطا می‌شود.این مدال به پاس مشارکت‌های برجسته در علوم پایه زمین و فضا نیز اهدا می شود.

افی فوفولا-گئورگیو، استاد ممتاز دانشگاه یوسی آی در این باره گرفت: سروشیان نه تنها در پژوهش‌های اولیه پیشگام بوده است، بلکه به‌طور خستگی‌ناپذیر در خدمت جامعه علمی بوده و برنامه‌های مهم بین‌المللی آب را رهبری کرده است.تأثیر علمی برجسته و رهبری بین‌المللی او نسل جدیدی از پژوهشگران، تصمیم‌گیرندگان و سازمان‌ها را در سطح جهانی تحت تأثیر قرار داده است.

سروشیان، متخصص حوزه هیدرومتئورولوژی و مدیر بنیان‌گذار مرکز هیدرومتئورولوژی و سنجش از دور دانشگاه یوسی آی ، با کاربرد سنجش از دور و توسعه روش‌های نوآورانه برای برآورد مدل‌های بارش-روان آب و اندازه‌گیری‌های با وضوح بالا از بارش، پیشرفت‌های قابل توجهی در سیستم‌های منابع آب ایجاد کرده است.