به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینیرینگ، پژوهشگران دانشگاه تگزاس در دالاس فناوری تازهای ابداع کردهاند که امکان چاپ سهبعدی بخشهای ترمیمی از دندان با استفاده از زیرکونیا – مادهی استاندارد در ساخت روکشهای دائمی – را فراهم میکند.
این نوآوری میتواند ساخت روکشها، بریجها، ونیرها و سایر ترمیمهای دندانی را سریعتر، دقیقتر و شخصیتر کند. محققان این طرح با پشتیبانی بنیاد ملی علوم آمریکا (NSF) مشغول تجاریسازی فناوری جدید هستند.
در حال حاضر، روکشهای دندانی چاپ سهبعدی که در یک روز تولید میشوند، از رزینهای سرامیکی ساخته میشوند که استحکام آنها به اندازهی زیرکونیا نیست. از سوی دیگر، روکشهای زیرکونیایی نیز معمولاً از طریق تراش قطعات جامد تهیه میشوند؛ روشی که طراحی را محدود کرده و خطر ایجاد ترکهای ریز را در پی دارد.
پژوهشگران دانشگاه تگزاس توانستهاند یکی از چالشهای اصلی چاپ سهبعدی زیرکونیا یعنی مرحلهی زمانبر «چسبزدایی» را حل کنند. این مرحله معمولاً ۲۰ تا ۱۰۰ ساعت طول میکشد تا رزین نگهدارندهی ذرات زیرکونیا از بین برود و سپس قطعه وارد فرآیند تفجوشی (sintering) شود تا ساختار نهایی شکل گیرد.
به گفتهی مجید میناری، استاد مهندسی مکانیک این دانشگاه، «چسبزدایی باید بسیار آهسته انجام شود؛ اگر سرعت بالا برود، پلیمرها به گاز تبدیل میشوند و در صورت خروجنکردن گاز، روکش ترک میخورد. همین مسئله مانع استفادهی تجاری از چاپ سهبعدی زیرکونیا شده بود.»
اما فناوری جدید این تیم مدت زمان چسبزدایی را به کمتر از ۳۰ دقیقه کاهش میدهد. در این روش، با استفاده از نمد گرافیتی متخلخل و انتقال حرارت بهینه، گازهای آزادشده بهوسیلهی سیستم خلأ خارج میشوند و بدین ترتیب روکشها بدون ترکخوردگی آماده میگردند.
میناری در اینباره میگوید: «با این فناوری، دندانپزشک میتواند ظرف چند ساعت روکش دائمی زیرکونیایی برای بیمار آماده کند.»
در این پروژه امیرعلی زندی نژاد دانشجوی پست دکتری نیز شرکت کرده است. علاوه بر وی مهدی مصدق مؤلف نخست پژوهش است و در کنار او معین خاکزاد، زهرا سپاسی نیز همکاری کرده اند.
