۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۲۴

زارع: حمایت از سرمایه‌گذاری‌های دانش‌محور از اولویت‌ها است

زارع: حمایت از سرمایه‌گذاری‌های دانش‌محور از اولویت‌ها است

بوشهر- استاندار بوشهر گفت: حمایت از سرمایه‌گذاری‌های دانش‌محور از اولویت‌های راهبردی استان بوشهر در مسیر توسعه پایدار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در آئین گشایش نمایشگاه تخصصی ساخت داخل صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در عسلویه، با اشاره به اینکه استان بوشهر و شهرستان عسلویه به عنوان پایتخت انرژی ایران بار دیگر میزبان برپایی نمایشگاه تخصصی ساخت داخل در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی شده، اظهار داشت: این نمایشگاه، فرصتی مناسب برای توسعه همکاری‌های فناورانه و حمایت از شرکت‌های داخلی، دانش‌بنیان و نوآور محسوب می‌شود و می‌تواند توانمندی‌های ملی ما را تقویت کند.

وی با تأکید بر ظرفیت‌های فنی و صنعتی کشور افزود: شرکت‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران توانمندی‌های فراوانی دارند و اگر حلقه‌های مختلف فعالیت‌ها به طور صحیح به هم متصل شوند، ساختار کامل‌تری ایجاد خواهیم کرد که نتیجه آن، تولید محصولات باکیفیت و مطابق با استانداردهای روز خواهد بود.

زارع با اشاره به ضرورت معرفی دستاوردهای داخلی، خاطرنشان کرد: برگزاری این نمایشگاه فرصتی ارزشمند برای معرفی و تبیین دستاوردهای تولیدکنندگان داخلی، تقویت زنجیره تأمین بومی و محلی و ارتقای سطح خودکفایی در حوزه‌های صنعتی و فناوری است.

استاندار بوشهر با تأکید بر اهمیت ارتباط میان واحدهای بهره‌بردار و سازندگان داخلی گفت: این رویداد فرصتی مناسب برای برقراری ارتباط مستقیم بین واحدهای بهره‌بردار، شرکت‌های دانش‌بنیان و سازندگان داخلی است. ازاین‌رو بسیار امیدوارم شاهد ارتقای فعالیت شرکت‌های فعال در این صنعت باشیم.

وی سیاست‌های دولت چهاردهم در عرصه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان را یادآور شد و تاکید کرد: مطابق تصریح دکتر پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران، دولت برای حل مشکلات شرکت‌های فعال در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تلاش خواهد کرد و در استان بوشهر نیز این موضوع با اراده جدی دنبال می‌شود.

استاندار بوشهر با تأکید بر لزوم توجه به شتاب‌دهی فعالیت‌های دانش‌بنیان اظهار داشت: حمایت از سرمایه‌گذاری‌های دانش‌محور از اولویت‌های راهبردی استان بوشهر در مسیر توسعه پایدار است.

در این آئین که با حضور مهندس عباس‌زاده معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و مهندس اسدی مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس جنوبی، معاون اقتصادی استاندار و فرماندار عسلویه برگزار شد، از برگزیدگان برتر پژوهشی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس تجلیل به عمل آمد.

