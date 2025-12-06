به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در آئین گشایش نمایشگاه تخصصی ساخت داخل صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در عسلویه، با اشاره به اینکه استان بوشهر و شهرستان عسلویه به عنوان پایتخت انرژی ایران بار دیگر میزبان برپایی نمایشگاه تخصصی ساخت داخل در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی شده، اظهار داشت: این نمایشگاه، فرصتی مناسب برای توسعه همکاری‌های فناورانه و حمایت از شرکت‌های داخلی، دانش‌بنیان و نوآور محسوب می‌شود و می‌تواند توانمندی‌های ملی ما را تقویت کند.

وی با تأکید بر ظرفیت‌های فنی و صنعتی کشور افزود: شرکت‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران توانمندی‌های فراوانی دارند و اگر حلقه‌های مختلف فعالیت‌ها به طور صحیح به هم متصل شوند، ساختار کامل‌تری ایجاد خواهیم کرد که نتیجه آن، تولید محصولات باکیفیت و مطابق با استانداردهای روز خواهد بود.

زارع با اشاره به ضرورت معرفی دستاوردهای داخلی، خاطرنشان کرد: برگزاری این نمایشگاه فرصتی ارزشمند برای معرفی و تبیین دستاوردهای تولیدکنندگان داخلی، تقویت زنجیره تأمین بومی و محلی و ارتقای سطح خودکفایی در حوزه‌های صنعتی و فناوری است.

استاندار بوشهر با تأکید بر اهمیت ارتباط میان واحدهای بهره‌بردار و سازندگان داخلی گفت: این رویداد فرصتی مناسب برای برقراری ارتباط مستقیم بین واحدهای بهره‌بردار، شرکت‌های دانش‌بنیان و سازندگان داخلی است. ازاین‌رو بسیار امیدوارم شاهد ارتقای فعالیت شرکت‌های فعال در این صنعت باشیم.

وی سیاست‌های دولت چهاردهم در عرصه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان را یادآور شد و تاکید کرد: مطابق تصریح دکتر پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران، دولت برای حل مشکلات شرکت‌های فعال در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تلاش خواهد کرد و در استان بوشهر نیز این موضوع با اراده جدی دنبال می‌شود.

استاندار بوشهر با تأکید بر لزوم توجه به شتاب‌دهی فعالیت‌های دانش‌بنیان اظهار داشت: حمایت از سرمایه‌گذاری‌های دانش‌محور از اولویت‌های راهبردی استان بوشهر در مسیر توسعه پایدار است.

در این آئین که با حضور مهندس عباس‌زاده معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و مهندس اسدی مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس جنوبی، معاون اقتصادی استاندار و فرماندار عسلویه برگزار شد، از برگزیدگان برتر پژوهشی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس تجلیل به عمل آمد.