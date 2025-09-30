به گزارش خبرگزاری مهر، مراد ناصری بر لزوم و ضرورت تسریع راه‌اندازی دوربین‌های پایش تصویری در معابر و مراکز اصلی کوهدشت تأکید کرد.

وی افزود: سیستم پایش تصویری و مانیتورینگ کوهدشت باید تا یک هفته آتی تعیین تکلیف شود و اگر مشکلی وجود دارد برطرف شود.

فرماندار کوهدشت، عنوان کرد: تعلل در اجرای این پروژه قابل‌قبول نیست و در این راستا نباید زمان را از دست داد، اگر نیاز به پیگیری در استان و تهران است، اقدامات در این راستا انجام شود.

ناصری با اشاره به اهمیت فیبر نوری، تصریح کرد: توسعه زیرساخت‌ها ارتباطی عامل رشد همه‌جانبه بوده و مسئله فیبر نوری نیز نیاز شهرستان است و بایستی پیگیری شود.

‌