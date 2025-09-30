به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، هدف از این اقدام ارزیابی دسترس‌پذیری سرویس درخواست خودرو و بیان نقاط بهبود و قوت اپلیکیشین اسنپ از سوی کاربران مسافر و راننده بود. ۱۸٬۴۵۲ کاربر مسافر و ۳٬۶۹۸ کاربر راننده تا پایان ۱۴۰۳ با فعال کردن گزینه «ناشنوا یا کم‌شنوا هستم» در بخش مشخصات کاربری، از قابلیت‌های دسترس‌پذیری ویژه افراد ناشنوا و کم‌شنوا بهره‌مند شدند. پروژه دسترس‌پذیری اسنپ‌خودرو از دهم آبان ۱۴۰۱ به‌طور جدی کلید خورد و همواره در حال به‌روزرسانی و بهبود است.

قابلیت دسترس‌پذیری در همکاری تنگاتنگ تیم محصول اسنپ با افراد دارای معلولیت شکل گرفته است. با استفاده از این قابلیت امکان برقراری ارتباط بهتر بین کاربران راننده و مسافر دارای معلولیت فراهم می‌شود تا هر دو کاربر تجربه بهتری از سفر با اسنپ داشته باشند.

دسترس‌پذیری برای کاربران مسافر ناشنوا و کم‌شنوا

دسترسی کاربران مسافر ناشنوا و کم‌شنوا به خدمات اسنپ‌خودرو با اقدامات مختلفی تسهیل شده است. کاربر مسافر می‌تواند وارد قسمت حساب کاربری شود و در قسمت دسترس‌پذیری گزینه «ناشنوا یا کم‌شنوا هستم» را فعال کند. با انتخاب این گزینه امکان تماس صوتی با این کاربران غیرفعال می‌شود. همزمان از طریق پیامک به کاربر راننده اطلاع داده می‌شود که کاربر مسافر امکان پاسخگویی به تماس صوتی را ندارد و باید از طریق پیام متنی داخل اپ با او ارتباط برقرار کرد. همچنین کاربر راننده آموزش‌های لازم را برای نحوه برقراری ارتباط با کاربر مسافر دریافت می‌کند. کاربران راننده می‌توانند از طریق قابلیت چت داخل اپلیکیشن با کاربر مسافر ناشنوا یا کم‌شنوا ارتباط برقرار کنند.

دسترس‌پذیری برای کاربران راننده ناشنوا و کم‌شنوا

نسخه اندروید اپلیکیشن اسنپ قابلیت‌هایی برای دسترسی بهتر کاربران راننده ناشنوا یا کم‌شنوا به خدمات اپلیکیشن فراهم کرده است. کاربران راننده می‌توانند در صفحه مشخصات فردی خود گزینه «ناشنوا یا کم‌شنوا هستم» را فعال کنند. با درج نشان ناشنوایی یا کم‌شنوایی کنار عکس کاربر راننده، کاربر مسافر از این موضوع مطلع می‌شود.

همچنین با فعال کردن گزینه «ناشنوا یا کم‌شنوا هستم» در حساب کاربری راننده، امکان تماس صوتی با او غیرفعال می‌شود. همزمان از طریق پیامک به کاربر مسافر اطلاع داده می‌شود که کاربر راننده امکان پاسخگویی به تماس صوتی را ندارد و باید از طریق پیام متنی داخل اپ با او ارتباط برقرار کرد.

در صورتی که کاربر مسافر از نسخه‌های قدیمی اپلیکیشن استفاده کند و با کاربر راننده تماس تلفنی بگیرد، به تلفن گویا وصل و از ناشنوا یا کم‌شنوا بودن کاربر راننده مطلع می‌شود. کاربران مسافر می‌توانند از طریق قابلیت چت داخل اپلیکیشن با راننده ناشنوا یا کم‌شنوا ارتباط برقرار کنند.

ثبت معلولیت در اسنپ‌خودرو

کاربران دارای معلولیت، به منظور داشتن تجربه کاربری بهتر در استفاده از اپلیکیشن اسنپ، می‌توانند به بخش «حساب کاربری» در منوی اپ بروند و در بخش دسترس‌پذیری (پایین صفحه) اطلاعات مربوط به نوع معلولیت خود را ثبت کنند. این اطلاعات در هر سفر به کاربر طرف مقابل اطلاع داده می‌شود تا او نیز، با آگاهی و دریافت آموزش‌های لازم، در این سفر همراه باشد. اکنون کاربران راننده و مسافر دارای معلولیت حرکتی، ناشنوایی و کم‌شنوایی و همچنین کاربران مسافر نابینا و کم‌بینا می‌توانند نوع معلولیت خود را در اپلیکیشن اسنپ ثبت کنند.

تا پایان ۱۴۰۳، تعداد ۱۰۹٬۴۶۶ کاربر مسافر و راننده اسنپ نوع معلولیت خود را در این اپلیکیشن ثبت کرده‌اند.

برای اطلاع از سایر قابلیت‌های دسترس‌پذیری اسنپ به این لینک مراجعه کنید.