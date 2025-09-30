رسانه ملی بازوی مؤثر توسعه اقتصادی خراسان جنوبی است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی صبح سه شنبه در دیدار با مدیرکل صدا و سیمای استان اظهار داشت: توفیق خدمتگزاری در نظام اسلامی نعمتی بزرگ است و ما قدردان زحمات رسانه ملی در پوشش برنامه‌های اقتصادی هستیم.

وی افزود: با رویکرد میدانی و مطالبه‌گرانه رسانه، بسیاری از مسائل و شاخص‌های اقتصادی استان در معرض تحلیل و مقایسه قرار گرفته و این امر به تصمیم‌گیری‌های بهتر و آگاهی مردم کمک می‌کند.

ذاکریان تصریح کرد: خوشبختانه امروز نگاه مدیران ارشد استان بر مبانی اقتصادی متمرکز شده و استاندار با پیگیری جدی در حوزه معیشت مردم، بهبود فضای کسب و کار و تقویت سرمایه‌گذاری، زمینه رضایتمندی بیشتر مردم را فراهم کرده است.

وی یادآور شد: نخستین جلسه تحقق شعار سال به ابتکار استاندار در هفتم فروردین برگزار شد و اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی به عنوان دبیرخانه تحقق شعار سال فعالیت خود را آغاز کرد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به موفقیت‌های استان در شاخص‌های ملی گفت: خراسان جنوبی در سه ماه متوالی کمترین نرخ تورم کشور را داشته و رتبه اول کاهش بیکاری کشور را کسب کرده است.

وی ادامه داد: همچنین این استان در امنیت سرمایه‌گذاری نیز جایگاه چهارم کشور را دارد.

به گفته وی بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، استان در بهبود فضای کسب و کار و رضایتمندی فعالان اقتصادی رتبه برتر را به دست آورده است.

ذاکریان یکی از اقدامات مهم استان را رونمایی از «کیف دیجیتال سرمایه‌گذاری» عنوان کرد و افزود: این طرح با همکاری دستگاه‌های اجرایی و فرمانداران تهیه و با حضور استاندار و همراهی رسانه استان معرفی شد که نقطه قوتی برای معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری خراسان جنوبی است.

وی ادامه داد: سال گذشته نخستین تور سرمایه‌گذاری خارجی در استان برگزار شد که بازتاب رسانه‌ای گسترده‌ای داشت و لازم است مردم بدانند سرمایه‌گذاران جدید در چه حوزه‌هایی وارد شده‌اند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان خاطرنشان کرد: اعتبارات تخصیصی تملک دارایی های سرمایه ای ملی دستگاه‌ها در سال ۱۴۰۳ نسبت به ۱۴۰۲ رشد چشمگیری داشت؛ به طوری که تفاوتی بیش از سه هزار میلیارد تومان در تخصیص‌ها به دست آمد و این امر حاصل پیگیری‌های مداوم استاندار و حضور مدیران در مرکز بود.

ذاکریان گفت: برای سال ۱۴۰۴ نیز هدف‌گذاری جذب اعتبارات در سطحی بالاتر انجام شده و رسانه ملی می‌تواند در معرفی این موفقیت‌ها و مطالبه‌گری در مسیر توسعه نقش‌آفرینی کند.

وی افزود: شبکه خاوران با بیشترین میزان مخاطب در سطح کشور، ظرفیتی ارزشمند برای انعکاس واقعیت‌های اقتصادی و موفقیت‌های استان است و ما قدردان تلاش شبانه‌روزی همکاران رسانه ملی هستیم.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی در پایان با گرامیداشت یاد شهدا و ایثارگران، بر ضرورت تداوم جهاد تبیین در حوزه اقتصاد تأکید کرد و گفت: انتشار اخبار امیدبخش، مسیر توسعه و سرمایه‌گذاری استان را تسهیل خواهد کرد.