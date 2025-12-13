هفتمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی در بندرعباس برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس رئیسی روز شنبه ۲۲ آذرماه ۱۴۰۴ با بیان اینکه هفتمین نمایشگاه سراسری صنایعدستی از یکم تا پنجم دیماه ۱۴۰۴ در بام مجتمع بندرعباس مال برگزار میشود، افزود: هنرمندان صنایعدستی از ۳۰ استان کشور در قالب ۱۵۳ غرفه در آن حضور خواهند داشت. همچنین خوشه حصیر شرکت شهرکهای صنعتی نیز در این نمایشگاه مشارکت دارد.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان با تأکید بر نقش صنایعدستی در صیانت از هویت فرهنگی اظهار کرد: صنایعدستی جلوهای زنده از میراث ناملموس، دانش بومی و هنر مردمان ایران است و برگزاری نمایشگاههای ملی بستری برای معرفی این ظرفیتها، انتقال تجربه و تقویت پیوند میان نسلها فراهم میکند.
او نمایشگاه ملی صنایعدستی را پیشران توسعه گردشگری فرهنگی دانست و گفت: چنین رویدادهایی با افزایش جذابیتهای فرهنگی شهرها، موجب جذب گردشگران، افزایش ماندگاری سفر و رونق اقتصادی مقصد میشود و بندرعباس بهعنوان میزبان این نمایشگاه، فرصت مناسبی برای معرفی توانمندیهای فرهنگی و هنری استان هرمزگان در سطح ملی خواهد داشت.
رئیسی همچنین به آثار اقتصادی این رویداد اشاره کرد و افزود: نمایشگاه ملی صنایعدستی امکان عرضه مستقیم محصولات، ایجاد ارتباط بیواسطه میان هنرمندان و مخاطبان و شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری را فراهم میکند و نقش مؤثری در اشتغالزایی، رونق تولید و تقویت اقتصاد خلاق ایفا میکند.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان در پایان خاطرنشان کرد: ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان با رویکرد حمایت از تولیدکنندگان صنایعدستی و توسعه بازار فروش، برگزاری رویدادهای ملی و تخصصی را با جدیت دنبال میکند.
هفتمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی از یکم تا پنجم دی ماه ۱۴۰۴ در بام مجتمع بندر مال همهروزه از ساعت ۱۷ تا ۲۳ پذیرای علاقهمندان خواهد بود.
