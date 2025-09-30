به گزارش خبرگزاری مهر، هم زمان با سالروز ولادت باسعادت یازدهمین اختر تابناک امامت و ولایت، امام حسن عسکری (ع)، ویژه برنامههای فرهنگی مذهبی شامگاه سهشنبه ۸ شهریور با تلاوت قرآن کریم و زیارت امین الله، در رواق امام خمینی (ره) آغاز میشود.
سپس حجتالاسلام حسین اسلامی در این مراسم به سخنرانی خواهد پرداخت.
قرائت دعای توسل توسط هادی الهی، اجرای گروه سرود «ادواردو آنیلی» و مدیحهسرایی، از دیگر برنامههای این محفل است.
برنامه صبحگاهی، روز میلاد نیز چهارشنبه ۹ مهرماه ۱۴۰۴، با قرائت قرآن در رواق امام خمینی (ره) آغاز میشود و در ادامه، شعرخوانی آیینی، مدیحهسرایی و سخنرانی حجتالاسلام سید عبدالفتاح نواب، از دیگر بخشهای این مراسم است.
ویژهبرنامه شام میلاد نیز، در رواق امام خمینی (ره) برپا میشود. این محفل با قرائت زیارت امینالله توسط ابراهیم فاتح آغاز شده و با شعرخوانی آیینی رضا رحیمی عنبران، ادامه مییابد.
حجتالاسلام علی غفوری منش بهعنوان سخنران این مراسم به بیان سبک و سیره این امام همام، خواهد پرداخت.
در ادامه نیز مهدی پاینده فر و علی زمانیان به مدیحهسرایی میپردازند و در پایان، زیارت جامعه کبیره با صوت جواد مشکی با قرائت میشود.
گفتنی است؛ این محافل نورانی با حضور زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی برگزار و حالوهوای حرم مطهر امام رضا (ع) را در شبوروز میلاد امام حسن عسکری (ع)، معطر خواهد کرد.
