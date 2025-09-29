همایش «در سوگ سیدالشهدای مقاومت» در حرم مطهر رضوی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت نخستین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله، دبیرکل فقید حزب‌الله لبنان، ویژه‌برنامه «در سوگ سیدالشهدای مقاومت» با حضور جمعی از بانوان زائر و مجاور در رواق نجمه خاتون (س) حرم مطهر رضوی برگزار شد.

این همایش با تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید آغاز و فضای ملکوتی رواق با کلام وحی عطرآگین شد. پس از آن، زهرا رسولی با شعرخوانی آیینی، حال و هوای انقلابی به محفل بخشید و یاد رشادت‌ها و جانفشانی‌های سیدالشهدای مقاومت را در دل حاضران زنده کرد.

در ادامه، سیده معصومه صنعتی به ایراد سخنرانی پرداخت و با اشاره به جایگاه ممتاز شهید نصرالله در جبهه مقاومت اسلامی، او را نماد ایستادگی، ایمان و شجاعت دانست که خون پاکش نه‌تنها لبنان بلکه دل‌های میلیون‌ها آزاده در سراسر جهان را بیدار و متحد ساخت.

وی افزود: سید حسن نصرالله، صدای مظلومان و پرچمدار جبهه حق بود که تا آخرین لحظه در راه خدا و آرمان‌های مقاومت ایستاد و شهادتش داغی بزرگ بر دل امت اسلامی گذاشت.

این مراسم با اجرای مسابقه فرهنگی همراه با اهدای جوایز به شرکت‌کنندگان ادامه یافت و فرصتی فراهم شد تا جوانان و خانواده‌ها بیش از پیش با آرمان‌های مقاومت و اندیشه‌های شهید نصرالله آشنا شوند. پایان‌بخش برنامه نیز، قرائت زیارت پرفیض امین‌الله به نیابت از سید حسن نصرالله بود.