  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۳

نشت مواد شیمیایی در مرکز چین ۵ کشته و ۳ مصدوم برجای گذاشت

پس از نشت گاز سمی در داخل یک کارخانه در شهر هبی، استان هنان در مرکز چین، ۵ نفر جان باختند و ۳ نفر دیگر در بیمارستان بستری شدند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، این حادثه حدود ساعت ۷ صبح در شرکت صنایع شیمیایی هگزین در منطقه شانچنگ رخ داد، زمانی که گمان می‌رفت یک مخزن ذخیره اسید سولفوریک نشت کرده و اسید را به سیستم آب‌های سطحی کارخانه و سپس به یک مخزن سپتیک فرستاده است، جایی که واکنش نشان داده و گاز سولفید هیدروژن تولید شده است.

دفتر مدیریت اضطراری منطقه اعلام کرد که یکی از مجروحان در وضعیت وخیم اما پایدار است، در حالی که دو نفر دیگر صدمات جزئی برداشته‌اند.

عملیات متوقف شده و همه پرسنل از محل خارج شده‌اند. تحقیقات کامل در حال انجام است.

کد خبر 6607112

